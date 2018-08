100x100napoli

: RT @100x100Napoli: Ziliani risponde a John Elkann: 'Juventus famosa per il record assoluto di finali perse e per Moggi' - - BelpassoAlberto : RT @100x100Napoli: Ziliani risponde a John Elkann: 'Juventus famosa per il record assoluto di finali perse e per Moggi' - - 100x100Napoli : Ziliani risponde a John Elkann: 'Juventus famosa per il record assoluto di finali perse e per Moggi' - -

(Di domenica 12 agosto 2018) Il club famoso nel mondo per ildi# Champions, per # Moggi e per il più grande scandalo di corruzione sistematica della storia del calcio. Comments comments