Yassine Rachik vince la medaglia di bronzo nella maratona agli Europei

: STREPITOSO YASSINE! ?? Nella maratona di #Berlin2018 Yassine #Rachik è BRONZO! ?? RT e tutti a correre! ??????… - ItaliaTeam_it : STREPITOSO YASSINE! ?? Nella maratona di #Berlin2018 Yassine #Rachik è BRONZO! ?? RT e tutti a correre! ??????… - Eurosport_IT : Sìììì!!! BRONZO PER YASSINE RACHIK! ???????? L'Italia conquista la quarta medaglia agli Europei di Berlino nella marat… - RaiSport : ??Ancora un bronzo per la spedizione azzurra a #Berlino! Yassine #Rachik sul podio della #Maratona! ??????????… -

(Di domenica 12 agosto 2018) Il medere italianodi atletica si arricchisce ogni giorno anche grazie a loro, a quella generazione di italiani dalle origini in continenti vicini e lontani. Hanno coltivato per anni il desiderio di vestire i colori della nazionale, hanno intrapreso il cammino impervio per l'ottenimento della cittadinanza ed oggi sono lì, sui gradini del podio a stringere tra le mani la nostra bandiera. Storie di successi sportivi, storie di vita come quella di Yeman Crippa, nato in Etiopia ed adottato insieme a 7 fratelli. Ci sono loro e ce ne sono tanti altri, ancora più giovani, oggi sconosciuti e alle prese con gli allenamenti e la burocrazia.Un po' come è successo ache proprio oggi ha conquistato ladi, la quarta per l'Italia,maschile.è cittadino italiano dal 2015, da tempo aveva intrapreso l'iter ...