Wta Montreal | trionfa la Halep | la “sciupona” Stephens crolla al terzo set

Wta Montreal – Troppa Stephens per Svitolina - l’americana sfiderà Halep per il titolo canadese : Doppio 6-3 a favore della giocatrice americana nella seconda semifinale del torneo canadese, niente da fare per Svitolina che cede ad un passo dalla finale Sarà Halep-Stephens la finale del torneo WTA di Montreal, un match che promette spettacolo e colpi di scena. Dopo la vittoria della numero uno al mondo contro l’australiana Barty, l’americana si impone sulla Svitolina in due set staccando il pass per l’ultimo atto del ...

Wta Montreal – Terza finale in Canada per Simona Halep - la rumena stende in due set la Barty : La numero uno del mondo non lascia scampo all’australiana Barty, demolendola in due set e volando in finale a Montreal Tutto secondo pronostico nella prima semifinale del torneo WTA di Montreal, Simona Halep stende senza problemi l’australiana Barty conquistando la Terza finale in carriera in Canada. La numero sedici del ranking Wta prova a rimanere in partita nel primo set, cedendo di misura prima di annullarsi nel secondo ...

Wta Montreal : Halep in semifinale : ANSA, - ROMA, 11 AGO - Simona Halep si è qualificata per le semifinali del torneo Wta di Montreal, in Canada. Nei quarti di finale la romena n.1 del mondo ha superato con il punteggio di 7-5 6-1 la francese Caroline Garcia. Sua prossima avversaria sarà l'australiana Ashleigh Barty che ha avuto la meglio per 6-3 6-1 dell'olandese Kiki Bertens. La ...

Wta Montreal - Halep non trema - Svitolina-Stephens semifinale di lusso : Anche se nella parte alta del tabellone orbita la numero uno del mondo. L'ucraina batte per la seconda volta nel 2018 Elise Mertens. Qualche difficoltà in più , proprio come Halep, ce l'ha solo nella ...

Wta Montreal - Halep in scioltezza su Garcia : la romena da ‘numero uno’ sul cemento canadese : Simone Halep vola alle semifinali del torneo WTA di Montreal dopo la netta vittoria sulla francese (numero 5 al mondo) Caroline Garcia Simona Halep al torneo Wta di Montreal detta legge. Dopo aver battuto Venus Williams agli ottavi di finale, la numero uno al mondo trionfa su Caroline Garcia in due set. Con I parziali di 7-5 | 6-1, la romena batte la tennista numero 5 della classifica Wta e vola in semifinale. Nel prossimo match in ...

Wta Montreal – Svitolina in due set su Mertens - l’ucraina grandiosa sul cemento : Il cemento di Montreal vede trionfare ai quarti di finale Elina Svitolina, per l’ucraina è tutto facile contro Elise Mertens Elina Svitolina, tennista numero 5 al mondo, ha vinto il quarto di finale contro Elise Mertens del torneo Wta di Montreal. L’ucraina in due set, con i parziali di 7-5 |6-3, ha agguantato la semifinale della competizione canadese ai danni della tennista numero 15 della classifica iridata. Nel prossimo ...

