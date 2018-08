Wolfsburg-Napoli finisce 3-1 per i tedeschi | Ancelotti richiama la squadra

Napoli - difesa da rivedere. Il Wolfsburg vince 3-1 : Brutta prova della retroguardia campana, in balia dello svizzero Mehmedi. Voti alti per Milik - autore del gol del momentaneo pareggio - e Mertens in una serata grigia

Wolfsburg-Napoli - Ancelotti : 'Brutta partita. Preoccupati? Dobbiamo esserlo - per migliorare' : Non soddisfatto per il risultato e soprattutto per la fase difensiva, ma anche ottimista in vista dell'inizio del campionato. Carlo Ancelotti commenta a Sky Sport la sconfitta per 3-1 nell'ultima amichevole contro il Wolfsburg e ammette: "C'è da essere Preoccupati? Io dico che Dobbiamo esserlo, perché la preoccupazione ti fa dare qualcosa in più. Lo ...

Wolfsburg-Napoli 3-1 : ancora un ko per Ancelotti : WOLFSBURG, Germania, - Trasferta tedesca amara per il Napoli, che alla Volkswagen Arena cede per 3-1 al Wolfsburg. I Lupi passano in vantaggio al 43': Steffen allarga sulla sinistra per Brekalo , ...

Wolfsburg-Napoli 3-1 - un altro k.o. per Ancelotti. Milik-gol non basta : L'ultimo test prima del campionato non è stato particolarmente positivo visto il 3-1 rimediato dal Wolfsburg. In Germania il Napoli ha fornito indicazioni contrastanti, ma tutto sommato la squadra di ...

