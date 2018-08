Wind | nessun bollettino postale cartaceo | il materiale necessario verrà incluso nella

Vodafone - Wind Tre - Tim : nessuna tariffa è paragonabile a quelle Iliad e ho. : Vodafone , Wind Tre, Tim non hanno offerte paragonabili a quelle di Iliad oppure di ho. mobile. nessuna win back od offerta low cost che tenga il confronto con i nuovi operatori, ecco perché. Vodafone , Wind Tre, Tim: non reggono il confronto Su molti siti di settore leggo di confronti tariffa ri (spesso anche con titoli acchiappa clic) tra Vodafone , Wind Tre, TIM con Iliad , l’ultimo operatore arrivato in Italia. Ma le offerte delle tre ...

Nessun pericolo più per la rete unica Wind Tre : ZTE riabilitata ufficialmente : Davvero delle ottime notizie per la rete unica Wind Tre giungono in questi minuti, in relazione alla partnership dell'operatore mobile unificato con ZTE. Quest'ultima società, dopo una serie di indiscrezioni e non da ultima quella di ieri garantita dall'agenzia di stampa Reuters, è stata riabilitata dal governo USA e potrà far ripartire molte sue attività globalmente. L'infrastruttura per il segnale della rete unica Wind Tre è al centro dei ...