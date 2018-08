West Nile | un altro turista contagiato dalla febbre del Nilo

Morti da West Nile - il rebus dell'area rossa : i casi più gravi tra Ferrara e Alto ferrarese : I tre decessi fra persone residenti nel capoluogo, a San Bartolomeo e Cento. Tre i pazienti ancora ricoverati al S. Anna

Malattia da West Nile virus : situazione attuale nella provincia di Ferrara : “nella provincia di Ferrara, dopo il decesso avvenuto negli ultimi giorni di luglio di un paziente residente a Cento, si sono registrati ulteriori due decessi avvenuti in data 9 agosto, dovuti a forme neuro invasive particolarmente gravi di Malattia da West Nile virus“: lo rende noto l’Ausl. “Si tratta di due residenti a Ferrara, di 69 e 86 anni, entrambi affetti da patologie cardio-vascolari, ricoverati presso l’Azienda ...

Atri tre casi di West Nile - il virus si sta diffondendo. L'Usl 4 lancia l'allarme : Colpiti due ultraottantenni, uno dei quali ricoverato in ospedale a San Donà e una 53enne. Previsto un aumento dei contagi appello del sindaco ai residenti

Febbre West Nile : in Veneto 51 casi con 2 decessi : Sono complessivamente 51, al 7 agosto, i casi accertati in Veneto di Febbre West Nile. Tra questi 32 forme lievi e 19 neuroinvasive a diversi livelli di gravità. E purtroppo si registrano anche due decessi. I casi si sono verificati, al momento, a Padova (15), a Rovigo (16), a Treviso 83), a Venezia (7), a Verona (8), a Vicenza (2). La Direzione prevenzione della Regione Veneto ha emesso il quarto bollettino sulle arbovirosi (malattie virali o ...

Nuovi casi di West Nile nel Nord. Prevenzione e sintomi per la febbre del Nilo #WestNileFever : Il virus del West Nile sta aumentando, segnando Nuovi casi nel Centro-Nord Italia e in Sardegna (zona del Nord). Si tratta di una malattia causata dal virus West Nile (West Nile Virus, Wnv), un virus della famiglia dei Flaviviridae. La malattia è diffusa in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America. Il veicolo di questo virus è da ricercare negli uccelli selvatici e nelle zanzare. La puntura di queste ultime è sicuramente il ...