Volley | Super Series Volleyball | le azzurre sul terzo gradino del podio

Rabobank Super Series Volleyball : le azzurre chiudono al terzo posto : Splendido terzo posto per l’Italia della pallavolo femminile alla Rabobank Super Series Volleyball La nazionale italiana femminile ha ottenuto il terzo posto nella Rabobank Super Series Volleyball, battendo oggi la Turchia 3-1 (25-21, 25-22, 22-25, 25-16). Come nella prima sfida di giovedì le ragazze di Davide Mazzanti si sono dimostrate Superiori alle turche e hanno mantenuto sempre il controllo del gioco. La nazionale azzurra ha ...

Volley – Rabobank Super Series : Italia ko - secco 3-0 dalla Russia : Rabobank Super Series Volleyball: la Russia Supera 3-0 le azzurre Nella Rabobank Super Series Volleyball la nazionale Italiana femminile è stata sconfitta in semifinale 3-0 (25-18, 25-23, 25-22) dalla Russia e domani scenderà in campo alle ore 14.30 nella finale 3°-4° posto contro la perdente di Olanda-Turchia. Come per tutto il corso del torneo anche nella gara di oggi il ct Davide Mazzanti ha alternato le giocatrici a propria ...

Rabobank Super Series Volleyball : le azzurre in semifinale con la Russia : Dopo la vittoria sulla Turchia in semifinale l’Italia incontrerà la Russia Nella semifinale della Rabobank Super Series Volleyball la nazionale italiana femminile affronterà domani, sabato 11 agosto, la Russia (ore 14.30). Le azzurre hanno chiuso al secondo posto il girone dietro all’Olanda, che nell’altra semifinale scenderà in campo contro la Turchia (ore 17). Tutte le gare del week end si disputeranno a ...

Volley : Superlega - Siena ha ingaggiato l'argentino Germán Johansen : Vice campione del mondo nei Giochi per la Gioventù del 2015 e medaglia d'oro Under 23, questa grande scommessa della pallavolo argentina, ha intrapreso già da qualche anno un percorso di allenamento ...

Rabobank Super Series Volleyball : riscatto azzurro - 3-1 sulla Turchia : Match vittorioso contro la Turchia per le azzurre nella terza giornata della Rabobank Super Series Volleyball Nella terza giornata della Rabobank Super Series Volleyball pronto riscatto della nazionale italiana, uscita vittoriosa dalla sfida contro la Turchia 3-1 (25-19, 25-19, 29-31, 25-23). Grazie al successo di oggi le ragazze di Davide Mazzanti hanno chiuso la fase a gironi del torneo con due successi e sei punti. In attesa ...

Pallavolo – Rabobank Super Series Volleyball : Italia ko contro l’Olanda : Rabobank Super Series Volleyball: le azzurre cedono all’Olanda 3-0 A Hoogeveen (Olanda) nella seconda giornata della Rabobank Super Series Volleyball la nazionale Italiana femminile è stata sconfitta dalle padrone di casa olandesi 3-0 (25-14, 25-20, 25-13). Rispetto alla vittoria con la Russia, il commissario tecnico Davide Mazzanti ha cambiato tutta la formazione di partenza, confermando quanto annunciato alla vigilia, ovvero il fatto di ...

Rabobank Super Series Volleyball : bene le azzurre - battuta 3-1 la Russia : Le azzurre Superano la Russia alle Rabobank Super Series Volleyball A Hoogeveen (Olanda) esordio vincente delle azzurre nella Rabobank Super Series Volleyball, 3-1 (25-17, 17-25, 25-22, 25-20) ai danni della Russia. Le azzurre, al primo test dopo il lungo periodo di allenamento, hanno fatto vedere buone cose e sono riuscite a Superare un avversario di livello come le russe. Dopo un brillante primo set, nel secondo le ragazze di Mazzanti ...

Volley – Test Match : la Nazionale maschile supera l’Olanda 3-1 : Nazionale maschile: l’Italia batte 3-1 l’Olanda nel primo Test Match Cavalese. Alla prima uscita ufficiale di questa seconda parte di stagione la Nazionale maschile ha battuto l’Olanda con il punteggio di 3-1 (25-17, 25-16, 27-29, 25-20). Il commissario tecnico Gianlorenzo Blengini da questa sera avrà dunque le primissime indicazioni dopo diverse giornate di intenso lavoro qui in Val di Fiemme. La gara ha avuto una discreta intensità ...

Volley : l'Italia Femminile in Olanda per la Rabobank Super Series : ROMA -Dopo alcuni giorni di riposo la nazionale seniores Femminile nella tarda serata di domani si radunerà nuovamente al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, per svolgere delle sedute d'...

Beach Volley – Major di Vienna : la coppia Menegatti-Orsi Toth super - le azzurre approdano agli ottavi di finale : La coppia formata da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale del Major di Vienna Nel Major di Vienna, appuntamento 5 Stelle del World Tour, prosegue l’ottimo momento di forma di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, approdate direttamente agli ottavi di finale. Le azzurre nel primo match hanno superato addirittura la coppia numero 1 al mondo, le canadesi Bansley-Wilkerson per 2-0 (21-16, ...

Beach Volley - World Tour 2018 Vienna. Rossi/Caminati a un passo dal main draw. Le “super-canadesi” per Menegatti/Orsi Toth : Manca un solo gradino da scalare a Enrico Rossi e Marco Caminati per accedere al tabellone principale del Major Series di Vienna che ha vissuto oggi la sua prima giornata di gare, con il completamento delle qualificazioni femminili e la disputa del primo turno maschile. La coppia romagnola non ha avuto problemi a sbarazzarsi con un secco 2-0 (21-17, 21-14) dei padroni di casa Friedl/Trummer che comunque vantavano due quinti posti nel World Tour ...