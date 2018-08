Volley femminile | Italia terza alle Rabobank Series Egonu e compagne battono la Turchia

Volley : A2 Femminile - Ilaria Maruotti è la nuova schiacciatrice di Olbia : Olbia, SASSARI,- Ilaria Maruotti è la nuova pedina che l' Hermaea Olbia mette a disposizione del tecnico Anile. Sotto il profilo tecnico la 24enne schiacciatrice laziale offre ampia affidabilità nei ...

Volley femminile - l’Italia batte la Turchia in amichevole : Egonu firma 31 punti verso i Mondiali! : L’Italia ha sconfitto la Turchia di Giovanni Guidetti per 3-1 (25-19; 25-19; 29-31; 25-23) nella terza partita delle Rabobank Super Series, torneo amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. Le azzurre conquistano così il secondo successo nella competizione dopo quello ottenuto all’esordio contro la Russia a cui era seguito il ko con l’Olanda. Sabato le ragazze del ...

Volley : Volley : l'Italia Femminile c'è - battuta la Russia : LA CRONACA DEL MATCH- Come formazione iniziale Mazzanti ha schierato Malinov in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Danesi e Chirichella, libero De Gennaro. Dal terzo ...

Volley femminile - l’Italia batte la Russia in amichevole : Egonu scatenata alle Rabobank Series - bene le azzurre : Ottimo esordio per l’Italia alle Rabobank Super Series, torneo amichevole in avvicinamento ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. La nostra Nazionale ha sconfitto la Russia per 3-1 (25-17; 17-25; 25-22; 25-20) sul campo di Hoogeveen (Paesi Bassi): le azzurre hanno disputato un’ottima partita dopo un lungo periodo di allenamento e hanno sconfitto le avversarie al termine di un incontro ...

Volley : A2 Femminile - Alice Turco firma per Martignacco : Martignacco , UDINE, - Alice Turco torna a giocare nel suo Friuli. La ventenne palleggiatrice nata a Talmassons ha firmato per l' Itas Città Fiera Martignacco . Alice, attualmente impegnata con la ...

Volley : per l'Under 19 Femminile stage al Centro Pavesi : MILANO- Diciassette giocatrici sono state convocate presso il Centro Pavesi di Milano dal tecnico Massimo Bellano per uno stage di allenamento della nazionale Under 19 che durerà fino all'11 agosto. ...

Volley : A2 Femminile - due gironi - si parte il 7 ottobre - ecco i calendari : Serie A2 - Girone A 1Giornata Andata 7 ottobre 2018 - Ritorno 2 dicembre 2018 LPM Bam Mondovì - Acqua e Sapone VolleyGroup Roma Volley Soverato - Volley Hermaea Olbia Zambelli Orvieto - P2P Givova ...

Volley : l'Italia Femminile in Olanda per la Rabobank Super Series : ROMA -Dopo alcuni giorni di riposo la nazionale seniores Femminile nella tarda serata di domani si radunerà nuovamente al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, per svolgere delle sedute d'...

Volley femminile - le convocate dell’Italia per le Rabobank Series. Le azzurre viaggiano verso i Mondiali : L’Italia è pronta per ritrovarsi e per ricominciare la lunga marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno in Giappone a ottobre. Le azzurre si sono godute alcuni giorni di riposo e si raduneranno domenica sera al Centro Giulio Onesti di Roma dove nel weekend sono previste delle sedute di allenamento. Lunedì mattina le ragazze di Davide Mazzanti partiranno alla volta di Hoogeeven (Paesi Bassi) per ...

Volley : A2 Femminile - Olbia sceglie Bacciottini per la cabina di regia : Olbia, SASSARI,- L' Hermanea Olbia ha ingaggiato per la prossima stagione la 24enne toscana Barbara Bacciottini , alla quale sarà affidata la cabina di regia della formazione sarda. LA CARRIERA- Nata ...

Volley : A1 Femminile - Aurea Cruz - fuoriclasse portoricana per Cuneo : Cuneo- La notizia era nell'aria da tempo ed ora è ufficiale: Áurea Cruz vestirà la maglia della Cuneo Granda Volley nella stagione d'esordio nel Campionato Italiano Femminile di Serie A1. La società ...

Volley : A1 Femminile - l'esperta Menghi nuova centrale di Cuneo : Cuneo - Un elemento di esperienza nella rinnovata rosa della Granda Cuneo in vista dell'esordio in Serie A1. Alla corte di Andrea Pistola, suo vecchio maestro, arriverà Sara Menghi, centrale ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Cervia. Cecchini/Dal Molin : finale a sorpresa! Traballi/Puccinelli e Colombi/Breidenbach per il titolo femminile : La sabbia di Cervia regala come sempre emozioni e sorprese e stavolta miete vittime eccellenti come i più attesi della vigilia Abbiati/Andreatta che vedono fermata la loro corsa dalla coppia che finora aveva fallito l’obiettivo finale e che vuole prendersi finalmente la soddisfazione della vittoria di tappa nel circuito tricolore, Cecchini/Dal Molin. In campo maschile la riedizione della finale dello scorso anno è un concentrato di ...

Volley : A1 Femminile - Paola Cardullo riparte da Filottrano : Poi la Nazionale: 289 volte in azzurro per issarsi sul tetto del mondo nel 2002, diventare regina d'Europa nel 2007 e nel 2009, vincere una Coppa del mondo nel 2007, una Grand Champions Cup del 2009, ...