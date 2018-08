Viterbo | la città sotterranea aperta al pubblico anche a Ferragosto

meteoweb.eu

(Di domenica 12 agosto 2018) E’ unainedita e affascinante quella che si svela, ad agosto, nei nuovi percorsi sotterranei, recentemente aperti alnel capoluogo della Tuscia e situati nel suo cuore più antico. Le vie sotterranee si snodano lungo una vera e propriaparallela. La porta d’ingresso allaè presso il punto d’incontro turistico “Tesori di Etruria”, che ha preparato tante novità per coloro che vorranno recarsi in visita,, e godere appieno delle attrattive di, unache ammalia per la straordinaria ricchezza della sua storia. Una storia che rivive nei racconti guidati attraverso itinerari lungo il centro medievale, teatro di avvenimenti sconosciuti ai più, ma che ha visto il coinvolgimento di grandi personaggi del passato. Come alcuni protagonisti delle epiche crociate, che ahanno sostato perdendola vita in episodi ...