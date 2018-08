Violenza sessuale | 15enne stuprata accusa richiedente asilo a Melendugno

Lecce - turista 15enne denuncia Violenza sessuale in spiaggia : indagato un richiedente asilo : Un 22enne originario del Gambia sarebbe stato riconosciuto dalla ragazza di Torino che ha raccontato di aver subito violenza la notte di San Lorenzo

Violenza sessuale : aggredisce donna in casa a Siracusa - arrestato : Un romeno è stato arrestato a Francofonte, nei pressi di Siracusa, con l'accusa di aver aggredito e violentato una donna dopo essere entrato con un pretesto nella sua abitazione. La vittima, 38 anni, di nazionalità straniera, aveva messo un annuncio per la vendita di alcuni mobile e il romeno, Gabriel Teodorescu, 24 anni, si è presentato dicendo di essere interessato. Una volta in casa, ha stuprato la ...

Marilyn Manson : archiviate le accuse di Violenza sessuale : Roma, 11 ago., askanews, - Sono state ufficialmente archiviate le accuse di violenza sessuale a carico di Marilyn Manson, al secolo Brian Warner. Il cantante era stato accusato nel 2011 di aver ...

Ancora una Violenza sessuale. Peruviano molesta 15enne : Un'altra aggressione sessuale in metropolitana, a pochi giorni da quella in cui nella serata di lunedì a Corvetto un romeno di 32 anni ha toccato il seno e provato a strappare i vestiti a una passeggera 26enne. Mercoledì mattina, in pieno giorno, è toccato a una ragazzina che stava viaggiando insieme alla madre.Intorno alle 11.30 la 15enne si trovava in metropolitana. Con la mamma era a bordo di una carrozza della linea Gialla nelle vicinanze ...

Milano - 25enne aggredita e palpeggiata in metro/ Ultime notizie : 32enne denunciato per Violenza sessuale : Milano, 25enne aggredita e palpeggiata in metro: 32enne denunciato per violenza sessuale. Le Ultime notizie: il romeno era riuscito a strapparle la camicia, poi è stato fermato(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 19:15:00 GMT)

Violenza sessuale di gruppo - indagati due studenti : Due ragazzi minorenni di Piacenza sono indagati dalla procura dei minori di Bologna per Violenza sessuale di gruppo nei confronti di due compagne di scuola . La procura ha delegato i carabinieri di ...

Violenza sessuale a Lodi - psichiatra in carcere : "Ha abusato delle pazienti" : La Cassazione ha respinto il ricorso, ed è scattata la condanna a 3 anni e 6 mesi. Il medico avrebbe approfittato della condizione di inferiorità fisica e psichica delle pazienti, e usato anche narcotici

Violenza sessuale : 25enne salva con spray : ANSA, - MILANO, 3 AGO - Una ragazza è stata aggredita nella stazione di Porta Garibaldi, a Milano, da un uomo che l'ha molestata cercando di violentarla. Alla fine si è salvata grazie alla presenza di ...