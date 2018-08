huffingtonpost

: Vieri: 'Io padre? Sarò geloso. Se fosse stato maschio, l'avrei chiamato Bobo-gol' - HuffPostItalia : Vieri: 'Io padre? Sarò geloso. Se fosse stato maschio, l'avrei chiamato Bobo-gol' - vieri_sergio : @Gabriole è bello che tuo padre si preoccupi per te anche se vivi altrove e anche se è solo una cassetta degli attr… - leggoit : #Canalis e #Vieri , l'emozione dell'ex alla notizia che Bobo sarà padre -

(Di domenica 12 agosto 2018) Il calcio, la movida, le donne: per Boboforse è giunto il momento di fermarsi. La sua vita si avvicina a una svolta definitiva, poiché a novembre l'ex calciatore diventerà papà di una femminuccia, figlia dell'ex velina e sua attuale compagna Costanza Caracciolo.non sembra preoccupato dalle responsabilità e alla Gazzetta dello sport ha raccontato la sua gioia.A 45 anni che uomo è Bobo? Uno con mille dolori fisici, ovunque. Scherzi a parte, sono un uomo felice, ho trovato una compagna meravigliosa, che è Costanza Caracciolo. Aspettiamo una bimba. Il nome?Ancora non lo abbiamo deciso, non è facile. Se era unlo chiamavo Bobo-gol! Ora vediamo, intanto siamo molto feliciLa relazione con Costanza sembra essere solida e entrambi hanno accolto con entusiasmo la notizia della gravidanza.Sono almeno dieci che la ...