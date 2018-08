Video Tuffi | Europei 2018 | Pellacani e Bertocchi ORO da urlo nel sincro dai tre metri Le

oasport

(Di domenica 12 agosto 2018) L’oro che non ti aspetti! Nell’ultima giornata di gare deglidi, la vasca di Edimburgo (Scozia) si tinge d’azzurro. E’ grazie alle nostre due Elenae Chiara, classe 2002, che l’Italia conquista una vittoria che sa del miracoloso nella gara deldai tre. Una prova magistrale delle due azzurre, brave ad ottimizzare le cinque rotazioni e ad ottenere un punteggio di 289.26 che è valso il successo continentale. Una soddisfazione immensa per le ragazze, soprattutto per lache a 15 anni si porta a casa una medaglia estremamente prestigiosa. Le azzurre hanno preceduto nell’ordine la coppia tedesca formata da Lena Hentschel/Tina Punzel (286.80) e la Russia con Nadezhda Bazhina e Kristina Ilinykh (282.90). Quarta piazza per le britanniche Grace Reid/Katherine Torrance che, in testa fino al penultimo tuffo, incappano in un errore ...