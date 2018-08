VIDEO Arianna Bridi Campionessa d’Europa! Sconfitta Van Rouwendaal in una volata epocale

oasport

(Di domenica 12 agosto 2018)è la nuovad'Europa della 25 km di nuoto di fondo. L'azzurra ha compiuto un vera e propria impresa sconfiggendo il fenomeno olandese Vanin unastellare dove ha letteralmente sbranato la rivale. Riviviamo le emozioni del testa a testa ammirato nell'imbuto conclusivo, che personalità della nostra portacolori che ci ha regalato un oro incredibile. Di seguito ildellavincente diagli Europei 2018. CLICCA QUI PER ILDELLAVINCENTE DI