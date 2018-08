Vibo Valentia | agguato in spiaggia tra i bagnanti a Nicotera | ucciso a colpi di pistola

ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 agosto 2018) In unatra i turisti e i. Il killer non ha avuto scrupoli nel portare a termine la sua missione di morte. Dopo aver fatto irruzione nel lido “Il Gabbiano” aMarina intorno alle 15.30, ha cercato il suo bersaglio e, dopo averlo individuato, gli ha scaricato addosso alcunidiprima di dileguarsi. È morto sul colpo Francesco Timpano, di 45 anni e con precedenti per reati legati alla droga. È morto davanti a testimoni che, in queste ore, i carabinieri stanno interrogando nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’omicidio.Le modalità dell’sono tipicamente mafiose e sembra che non ci siano dubbi sul reale obiettivo dell’attentato. La vittima non ha avuto scampo. I medici del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che costatarne la morte. Si è consumato così l’ennesimo omicidio nel territorio sotto l’influenza della cosca Mancuso di Limbadi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale diche stanno eseguendo i rilievi sulla scena del delitto consumato in un lido collegato a un campeggio.