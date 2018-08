Venezia 75 | una mostra al Lido celebra il festival di cinema più antico al mondo

Venezia - dopo i morti in Laguna il sindaco al premier : "Comandano in troppi" : Brugnaro chiede a Conte di firmare il decreto del 2014 che concentra i poteri nelle mani della Città metropolitana. "Così avremo più sicurezza"

Friuli Venezia Giulia - speleologo intrappolato in una grotta del monte Canin : difficili operazioni di soccorso : Ci vorranno ancora alcune ore per liberare lo speleologo triestino ferito dopo essere caduto ieri in una grotta sotto la cima del monte Canin. Il salvataggio dovrebbe concludersi probabilmente a metà giornata. Il soccorso Alpino e Speleologico ha iniziato a lavorare verso le due di notte, per aprire una nuova uscita dalla grotta, e al momento sta ancora operando all’ingresso della grotta e nei punti più stretti all’interno con ...

Venezia - doppio incidente in laguna in 24 ore : 3 morti e 4 feriti : Ieri a mezzanotte scontro tra motoscafo e barchino uccide due pescatori. Oggi una barca si rovescia forse per onda anomala, muore un 76enne. Brugnaro e Zaia: 'regole più severe' - Due tragedie nella ...

Tre morti - e 4 feriti - a Venezia in due incidenti in laguna : Venezia, 4 ago., askanews, - Tre persone sono morte a Venezia in due differenti incidenti avvenuti nella laguna. Ieri notte, intorno alle 23.50, vicino al Lido, due pescatori, Renzo Rossi e Natalino ...

Due incidenti nella laguna di Venezia : 3 morti e 8 feriti : C’è già una prima certezza sull’incidente costato la vita nella notte a due pescatori, nella laguna di Venezia. I giovani occupanti del motoscafo sono infatti risultati negativi all’alcoltest. A provocare l’incidente avvenuto intorno alle 23.40 di venerdì ci sarebbe dunque altro. La velocità, per esempio, è tra gli elementi che in queste ore vengon...