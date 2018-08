Vela | Mondiali | oro Italia classe Nacra17

Vela - Mondiali : Tita-Banti campioni nella Nacra 17 : Tita-Banti erano in testa già prima delle regate conclusive, e oggi hanno mantenuto il comando diventando campioni del mondo.

Vela - Mondiali 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti CAMPIONI DEL MONDO! Rimonta pazzesca - vittoria da fenomeni! : L’ultima giornata dei Mondiali di Vela 2018 in corso di svolgimento ad Aarhus (Danimarca) regala una gioia immensa all’Italia, che conquista una meravigliosa medaglia d’oro nei Nacra 17 con l’equipaggio formato da Ruggero Tita e Caterina Banti. Gli azzurri sono stati protagonisti di una strepitosa Rimonta nelle ultime due giornate di qualificazione in cui hanno recuperato ben undici posizioni e si sono portati in vetta ...

Mondiali Vela : Italia sogna oro Nacra17 : ANSA, - AARHUS, DANIMARCA,, 11 AGO - L'Italia sogna un oro mondiale nella vela. Domani, nell'ultima giornata di regate iridate in Danimarca, le ultime tre 'Medal Race', ci saranno sei equipaggi ...

Vela - Mondiali 2018 : nel 49er maschile trionfano i fratelli croati Fantela - al femminile la spuntano le olandesi Bekkering-Duetz : Penultima giornata di gare ad Aarhus (Danimarca) dei Mondiali 2018 di Vela destinati alle classi olimpiche, primo evento di qualificazione in cui vengono assegnati il 40% dei posti disponibili per Tokyo 2020. Oggi si sono disputate le Medal Race delle categorie 49er e 49erFX, oltre alle ultime regate di silver fleet dei Nacra 17 e degli RS:X maschili e femminili. Tra i 49er la vittoria finale è andata all’equipaggio croato formato dai ...

Vela – Iniziati i Mondiali della classe 420 : lo scenario di Newport : Iniziati a Newport, sulla costa Est degli Stati Uniti, i Mondiali open, femminili e Under 17 della classe 420 In rappresentanza dell’Italia nella classifica Open con 73 iscritti provenienti da 15 nazioni abbiamo 7 equipaggi: Demi Rio e Kevin Rio (FV Malcesine), Gabriele Romeo con Giulio Tamburini (CV 3V), Alessandro e Federico Caldari (CV Ravennate), Matthias Menis con Nicola Starc (SV Barcola Grignano), Tommaso Cili con Bruno Mantero (YC ...

Vela - Mondiali 2018 : altri 3 pass olimpici per l’Italia! Rimonta super di Tita-Banti : si giocano l’oro nella medal race! : Ottima giornata per l’Italia della Vela che ottiene altri tre pass olimpici per Tokyo 2020 nelle categorie Nacra 17, RS:X maschile ed RS:X femminile. Oggi si sono completate regolarmente le ultime regate di qualificazione prima delle medal Race rimaste in programma nei prossimi due giorni ad Aarhus (Danimarca), in occasione dei Mondiali 2018 di Vela destinati alle classi olimpiche. Ruggero Tita e Caterina Banti hanno completato la Rimonta ...

Vela - Mondiali 2018 : Carolina Albano qualifica il laser radial alle Olimpiadi - terzo pass per l’Italia. Rimonta di Tita-Banti per le medaglie : L’Italia della Vela conquista un nuovo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ai Mondiali in corso di svolgimento ad Aarhus (Danimarca) Carolina Albano stacca la qualificazione per la rassegna a cinque cerchi (ricordiamo che il pass non è nominale, ma assegnato alla Nazione) nella categoria laser radial. La triestina, che poche settimane fa si era messa al collo l’argento iridato U21, oggi ha ottenuto un 18esimo e un sesto posto ...

Vela - Mondiali 2018 : Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò si qualificano per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nel 470! : L’Italia conquista il secondo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 ai Mondiali di Vela in corso di svolgimento ad Aarhus (Danimarca). Dopo Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini, è toccato a Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò ottenere il piazzamento che qualifica per l’edizione a cinque cerchi giapponese nella classe 470. Da regolamento, infatti, a timbrare il cartellino per il Sol Levante sono le prime 8 nazioni classificate. Alla ...

Mondiali Vela : Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini qualificano il 470 ai Giochi - prima carta olimpica : Da Aarhus, dove si sta disputando il Campionato del Mondo di Vela a classi unificate, e dove si assegna il 40% delle qualifiche per Nazione per Tokyo 2020 arriva la prima qualificazione olimpica: Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini , YC Italiano, ...

Vela - Mondiali 2018 : male Ruggero Tita e Caterina Banti - nell’RS : X maschile appaiati Benedetti e Camboni : Alterne fortune per i colori italiani nella sesta giornata di regate ai Mondiali di Vela: ad Aarhus, in Danimarca, oggi in molte classi si è recuperato il tempo perduto ieri, dovuto ai numerosi rinvii a causa della bonaccia. Non arrivano buone notizie dalla dalla classe Nacra 17, dove Ruggero Tita e Caterina Banti, dopo i primi tre posti nelle prime tre regate, sono incappati in una squalifica (che potranno scartare) un tredicesimo e due ...