Vela | Tita-Banti oro mondiale

Vela - Tita e Banti campioni del mondo : ... il titolo di campioni del mondo è loro. Felice anche Francesco Ettorre , presidente della FederVela : ' È un bilancio molto positivo. Oltre al titolo mondiale Nacra 17 che è eccezionale, c'è un ...

Vela – Impresa storica per Ruggero Tita e Caterina Banti : i due italiani sono campioni del mondo Nacra 17 : Ruggero Tita e Caterina Banti sono campioni del mondo Nacra 17. Sei sono le classi qualificate per L’Italia a aTokyo 2020 L’impegnativa settimana del Campionato del mondo a classi unificate di Aarhus, in Danimarca si è conclusa con la vittoria del titolo iridato per Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza – CC Aniene), che si aggiunge al titolo Europeo vinto un mese fa e a quello italiano conquistato a marzo: è ...

Vela - Mondiali : Tita-Banti campioni nella Nacra 17 : Tita-Banti erano in testa già prima delle regate conclusive, e oggi hanno mantenuto il comando diventando campioni del mondo.

Mondiali di Vela - gli azzurri Tita e Banti oro nella classe Nacra 17 : Tita-Banti erano in testa gi prima delle regate conclusive, e oggi hanno mantenuto il comando diventando campioni del mondo.

Aarhus - oro per l'Italia ai Mondiali di Vela : Tita e Banti i campioni azzurri : Tita-Banti erano in testa già prima delle regate conclusive, e oggi hanno mantenuto il comando diventando campioni del mondo

Oro per l'Italia ai Mondiali di Vela : vince la coppia formata da Ruggero Tita e Caterina Banti : Tita-Banti erano in testa già prima delle regate conclusive, e oggi hanno mantenuto il comando diventando campioni del mondo.

Vela - Mondiali 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti CAMPIONI DEL MONDO! Rimonta pazzesca - vittoria da fenomeni! : L’ultima giornata dei Mondiali di Vela 2018 in corso di svolgimento ad Aarhus (Danimarca) regala una gioia immensa all’Italia, che conquista una meravigliosa medaglia d’oro nei Nacra 17 con l’equipaggio formato da Ruggero Tita e Caterina Banti. Gli azzurri sono stati protagonisti di una strepitosa Rimonta nelle ultime due giornate di qualificazione in cui hanno recuperato ben undici posizioni e si sono portati in vetta ...

Le mille identità della Gioconda. Un nuovo studio riVela chi era Monna Lisa : Stavolta non è un nuovo Leonardo, ma un'ulteriore ipotesi sul suo più famoso acuto, la Gioconda: il vero ritratto starebbe sotto quello che vediamo, ed eternerebbe Bianca Giovanna Sforza, la prima ...

Vela - Mondiali 2018 : altri 3 pass olimpici per l’Italia! Rimonta super di Tita-Banti : si giocano l’oro nella medal race! : Ottima giornata per l’Italia della Vela che ottiene altri tre pass olimpici per Tokyo 2020 nelle categorie Nacra 17, RS:X maschile ed RS:X femminile. Oggi si sono completate regolarmente le ultime regate di qualificazione prima delle medal Race rimaste in programma nei prossimi due giorni ad Aarhus (Danimarca), in occasione dei Mondiali 2018 di Vela destinati alle classi olimpiche. Ruggero Tita e Caterina Banti hanno completato la Rimonta ...

Vela - Mondiali 2018 : Carolina Albano qualifica il laser radial alle Olimpiadi - terzo pass per l’Italia. Rimonta di Tita-Banti per le medaglie : L’Italia della Vela conquista un nuovo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ai Mondiali in corso di svolgimento ad Aarhus (Danimarca) Carolina Albano stacca la qualificazione per la rassegna a cinque cerchi (ricordiamo che il pass non è nominale, ma assegnato alla Nazione) nella categoria laser radial. La triestina, che poche settimane fa si era messa al collo l’argento iridato U21, oggi ha ottenuto un 18esimo e un sesto posto ...

Ermal Meta di nuovo innamorato dopo Silvia : sVelata l’identità della nuova fiamma : Ermal Meta non è più single: svelata l’identità della ragazza che ha preso il posto di Silvia Pare che Ermal Meta, come emerso nei giorni scorsi, non sia più single e che la storia con Silvia Notargiacomo (dopo un lungo tira e molla) sia stata definitivamente archiviata dal cantante. La notizia, da quando è stata […] L'articolo Ermal Meta di nuovo innamorato dopo Silvia: svelata l’identità della nuova fiamma proviene da Gossip ...

Vela - Mondiali 2018 : male Ruggero Tita e Caterina Banti - nell’RS : X maschile appaiati Benedetti e Camboni : Alterne fortune per i colori italiani nella sesta giornata di regate ai Mondiali di Vela: ad Aarhus, in Danimarca, oggi in molte classi si è recuperato il tempo perduto ieri, dovuto ai numerosi rinvii a causa della bonaccia. Non arrivano buone notizie dalla dalla classe Nacra 17, dove Ruggero Tita e Caterina Banti, dopo i primi tre posti nelle prime tre regate, sono incappati in una squalifica (che potranno scartare) un tredicesimo e due ...

Vela - Mondiali 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti show! Daniele Benedetti in testa nell’RS : X : Ha calato gli assi oggi l’Italia ai Mondiali delle classi olimpiche di Aarhus 2018. Oggi hanno rotto il ghiaccio le classi Nacra 17 e RS:X, con ottimi risultati per i colori azzurri. Il duo misto è sempre più marcato Ruggero Tita e Caterina Banti, dominatori di questa classe nell’ultimo anno. L’inizio non poteva essere migliore: tre primi posti, con il lusso di scartarne uno, e vetta della classifica con 2 punti. Bene anche ...

Vela - Mondiali 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti show! Daniele Benedetti in testa nell’RS : X : Ha calato gli assi oggi l’Italia ai Mondiali delle classi olimpiche di Aarhus 2018. Oggi hanno rotto il ghiaccio le classi Nacra 17 e RS:X, con ottimi risultati per i colori azzurri. Il duo misto è sempre più marcato Ruggero Tita e Caterina Banti, dominatori di questa classe nell’ultimo anno. L’inizio non poteva essere migliore: tre primi posti, con il lusso di scartarne uno, e vetta della classifica con 2 punti. Bene anche ...