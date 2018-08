Vaccini | la scuola materna denuncia la mamma no vax che si è vantata sui social di aver

Mamma no vax falsifica documenti Vaccini e se ne vanta su Facebook/ Ultime notizie : scuola la denuncia : Mamma no vax falsifica documenti vaccini e se ne vanta su Facebook: scuola la denuncia. Ma il caso è arrivato fino alla Regione Lombardia. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 23:10:00 GMT)

Vaccini - la mamma no-vax che falsificava i certificati denunciata dalla scuola : La paritaria Maria Bambina di Esine, nel bresciano, ha deciso di sporgere denuncia dopo le segnalazioni arrivate da tutta Italia

"Sì ai Vaccini a scuola". 135mila firme per la petizione delle mamme contro l'autocertificazione : "Sì" ai vaccini obbligatori per poter frequentare la scuola: la petizione di un gruppo di mamme, i cui figli sono immunodepressi in conseguenza di un trapianto di fegato, lanciata su Change.org e arrivata ormai a oltre 135mila firme in soli sette giorni. La lettera sarà inviata a tutti i parlamentari "per evitare che gli emendamenti proposti al Decreto Milleproroghe rendano inutile la legge attualmente in vigore"."Siamo un gruppo ...

Come funzionerà l'obbligo flessibile per i Vaccini a scuola. I 5 articoli del ddl : L'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione a scuola diventerà 'flessibile': scatterà solo quando si verificheranno emergenze sanitarie o ci sarà un significativo scostamento dagli obiettivi di copertura fissati. In tutti gli altri casi, basterà rispettare le raccomandazioni degli organismi sanitari internazionali. È questa la strada intrapresa con il disegno di legge M5s-Lega, presentato lo ...

Vaccini - il nonno medico : “Mia nipote di 6 anni è immunodepressa - come può andare a scuola?” : Il nonno medico internista e infettivologo: "Ho una nipotina di appena sei anni operata tre mesi fa per una rarissima forma di cancro ovarico ed attualmente in chemioterapia. E ora cosa si fa? Non la mandiamo a scuola? O la mettiamo in una classe di bimbi vaccinati? e chi mi garantisce che le autocertificazioni siano attendibili?Continua a leggere

Vaccini - obbligo flessibile - ecco il testo. Cosa fare per il rientro a scuola : Il disegno di legge sull’«obbligo flessibile» annunciato da mesi dalla ministra della Salute Giulia Grillo e «messo a terra» da un gruppo di senatori giallo-verdi - primi firmatari sono Stefano Patuanelli (M5S) e Massimiliano Romeo (Lega), che lo hanno appena depositato - punta dichiaratamente a «rimodulare le disposizioni in materia di prevenzione vaccinale». Ma soprattutto a «promuovere la salute pubblica anche per proteggere ...

Vaccini - strappo dei presidi : 'Niente scuola senza certificati'. Grillo : 'Polemica surreale' : 'Sembra un atto politico contro di me' sostiene la ministra della Salute, che aggiunge: 'Vale l'autocertificazione, presentata una proposta di legge che introduce l'obbligo flessibile' -

Vaccini - i presidi : "Senza certificato Asl non si entra a scuola" : I dirigenti dopo un incontro al ministero: "Non è possibile far prevalere la circolare Grillo-Bussetti. Per ora resta in vigore la Legge Lorenzin"

Vaccini e scuola/ I presidi insorgono : "Senza certificato bambini fuori dagli istituti" : Il caos Vaccini sarà grande protagonista nelle scuole italiane dal prossimo settembre: come dovranno comportarsi i genitori prima dell'approvazione alla Camera?(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 00:17:00 GMT)

Vaccini - lo strappo dei presidi : «Senza certificato dell’Asl non si entra a scuola» Autocertificazioni e sanzioni : le novità : Lo fa sapere l’Associazione nazionale presidi, in contrasto con la nuova circolare del ministro Grillo

