Vaccini e bambini immunodepressi | Alessia Rotta attacca | ' Il governo crea emergenza'

Vaccinazioni - petizione raccoglie 170mila firme : “Difendiamo tutti i bambini - sì ai Vaccini per andare a scuola” : “Difendiamo tutti i bambini, sì ai vaccini per andare a scuola”. Si chiama così la petizione lasciata su change.org da un gruppo di genitori che hanno figli con patologie al fegato. La petizione in pochi giorni ha raccolto oltre 170mila adesioni ed è rivolta al premier, al ministro della Salute e a tutti i parlamentari. Il documento chiede di evitare il rinvio di un anno dell’obbligo vaccinale perché potrebbe avere conseguenze anche ...

Vaccini - la lettera dell'anestesista alla senatrice Taverna : «State condannando i bambini» : Il caso Vaccini scuote la comunità dei medici e degli operatori sanitari. Sui loro cellulari, e sui social, sta girando in modo 'viralè la lettera scritta da Silvia...

Vaccini - la lettera dell'anestesista alla senatrice Taverna : 'State condannando i bambini' : Il caso Vaccini scuote la comunità dei medici e degli operatori sanitari. Sui loro cellulari, e sui social, sta girando in modo 'viralè la lettera scritta da Silvia Braccini, medico anestesista ...

Vaccini e scuola/ I presidi insorgono : "Senza certificato bambini fuori dagli istituti" : Il caos Vaccini sarà grande protagonista nelle scuole italiane dal prossimo settembre: come dovranno comportarsi i genitori prima dell'approvazione alla Camera?(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 00:17:00 GMT)

On. Ludovico Vico : "Vaccini : il diritto alla salute dei bambini non si rinvia" : E aggiunge: "C'è una spaventosa ironia in un politico come Matteo Salvini, che parla del rischio-malattie dagli immigrati africani e poi fa campagna per una politica cha ammazza i bambini italiani". ...

Vaccini - l'appello contro lo stop all'obbligo : "Proteggete i nostri bambini" : Roberta Amatelli non è solo una insegnante di Casale Monferrato, non è soltanto la portavoce di una delle petizioni che...

Vaccini - l'appello contro lo stop all'obbligo : "Proteggete i nostri bambini" : Roberta Amatelli non è solo una insegnante di Casale Monferrato, non è soltanto la portavoce di una delle petizioni che...

Vaccini - Rizzotti (FI) contro il governo : “Si vergogni - non si gioca su salute dei bambini”. Standing ovation dei senatori Pd : Duro attacco contro il governo e la maggioranza M5s-Lega della senatrice di Forza Italia, Maria Rizzotti, che si è scagliata, durante il dibattito sul Milleproroghe, contro l’esecutivo per l’approvazione dell’emendamento, presentato da Lega e M5s, che rinvia al 2019 l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a nidi e scuole per l’infanzia. “Vi dovete vergognare, non si gioca con la salute dei bambini”, ha ...

Vaccini : Pd - no rinvii su salute bambini : "Non si combatte la scienza, si combattono le malattie", sottolineano gli esponenti dem. "Il Pd ha lanciato una petizione online contro la proroga del governo sull'obbligatorietà vaccinale, ...

Vaccini : Pd - no rinvii su salute bambini : ANSA, - ROMA, 6 AGO - "Nessun passo indietro sulla salute dei bambini, siamo dalla parte della scienza e delle competenze. Il governo gioca al rinvio anche sui Vaccini, mettendosi contro il parere ...

Vaccini : Pd - no rinvii su salute bambini : ANSA, - ROMA, 6 AGO - "Nessun passo indietro sulla salute dei bambini, siamo dalla parte della scienza e delle competenze. Il governo gioca al rinvio anche sui Vaccini, mettendosi contro il parere ...

Vaccini : Pd - no rinvii su salute bambini : ANSA, - ROMA, 6 AGO - "Nessun passo indietro sulla salute dei bambini, siamo dalla parte della scienza e delle competenze. Il governo gioca al rinvio anche sui Vaccini, mettendosi contro il parere ...

Vaccini - la lettera di una mamma : «Cari Ministri - perché volete far del male ai bambini più deboli?» : «Cari Ministri, in questa Italia dei grandi cambiamenti, chi ci rimette sono ancora i più deboli, o sbaglio? E i bambini con deficit immunitario, che hanno avuto la sfortuna di avere un cancro e si sono sottoposti a cicli di chemio e radioterapia, o che magari hanno una malattia che non permette loro di vaccinarsi o che, forse, sono semplicemente dei non responder?». Antonella Salimbene, di Casalmaiocco, provincia di Lodi, è una mamma ...

Vaccini - Grillo : “Bambini devono farli - sospesa solo sanzione”. Taverna : “Sono come marchi per animali” : Il ministro della salute Giulia Grillo replica alle polemiche sull'emendamento approvato in Senato: "L'obbligo sui Vaccini resta, abbiamo solo rinviato di un anno una delle fattispecie sanzionatorie". Intanto però l'Ordine dei medici si rivolge al Parlamento: "Lanciamo un appello al parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni".Continua a leggere