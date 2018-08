Vaccinazioni | petizione raccoglie 170mila firme | “Difendiamo tutti i bambini | sì ai

ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 agosto 2018) “Difendiamo, sì ai vaccini per andare a scuola”. Si chiama così lalasciata su change.org da un gruppo di genitori che hanno figli con patologie al fegato. Lain pochi giorni ha raccolto oltreadesioni ed è rivolta al premier, al ministro della Salute e ai parlamentari. Il documento chiede di evitare il rinvio di un anno dell’obbligo vaccinale perché potrebbe avere conseguenze anche fatali suiimmunodepressi. L’autocertificazione, si legge sul documento, non è di per sé una garanzia di controllo perché non è previsto un termine certo, le conseguenze di un abuso ricadrebbero immediatamente sui più fragili. “Ci battiamo per i nostrie perquelli che hanno diritto di vivere in un ambiente protetto – affermano i genitori firmatari – diritto che lo Stato ha il dovere di garantire. ...