UOMINI E DONNE anticipazioni | quando iniziano le registrazioni?

Registrazione UOMINI e Donne : svelate le prime date : Sono state svelate le prime date per la Registrazione di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi tornerà ad andare in onda da lunedì 10 settembre 2018, ma i nuovi protagonisti, insieme ai vecchi opinionisti e alla conduttrice, approderanno negli studi Elios di Roma già a fine agosto. Come mai? Come tutti sanno le puntate vengono registrate prima della messa in onda tanto che, molto spesso, tronisti e corteggiatori hanno già vissuto ...

Gossip UOMINI e Donne : le prime registrazioni previste forse per fine agosto : Mercoledì 29 e giovedì 30 agosto: sono questi i giorni in cui sarebbero stato fissate le prime due registrazioni stagionali di Uomini e Donne. Stando ai Gossip che circolano sul web in queste ore, pare che i primi appuntamenti con il Trono Classico e il Trono Over andranno in scena a fine mese, per poi essere trasmessi su Canale 5 a partire da lunedì 10 settembre. Chi saranno i nuovi tronisti del programma di Maria De Filippi? Tra i personaggi ...

UOMINI e Donne - Gemma Galgani : "Marcello - quel prestigioso architetto che sconvolse la mia vita..." : Gemma Galgani ha parlato della sua estate, ovviamente all'insegna dell'"ammmore", in un'intervista concessa a Uomini e Donne Magazine, il settimanale ufficiale del programma di Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 a settembre.Scherzi a parte, la protagonista indiscussa del Trono Over, restando in tema di vacanze estive, ha condiviso un aneddoto importante riguardante quella che è stata la sua vacanza "da sogno" e ha parlato ...

UOMINI e Donne : Gemma Galgani a Tu Si Que Vales (RUMORS) : La dama di Canale 5 Gemma Galgani sarebbe pronta a cimentarsi in una nuova avventura a Tu Si Que Vales. Il programma riaprirà i battenti il 29 settembre con una nuova stagione; dove la Galgani potrebbe trovare un posto tra i volti già noti nel cast. Nel frattempo la regina del talk show più seguito d'Italia starebbe trascorrendo le sue vacanze in totale serenità aspettando l'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne su Canale 5. Oltre a ...

UOMINI e donne - Karina Cascella in lacrime dopo la proposta di matrimonio : Karina Cascella scoppia in lacrime mostrando in una storia su Instagram l' anello di fidanzamento , dopo aver ricevuto la proposta di nozze da parte del fidanzato Max Colombo . 'Non c'è ancora una ...

UOMINI e Donne anticipazioni : la data della prima registrazione e i nuovi tronisti : Uomini e Donne anticipazioni: quando si registra la prima puntata e chi sono i nuovi tronisti L’estate sta finendo ed è tempo per la redazione di Uomini e Donne di tornare a lavoro. Come svelato da News U&D, la prima registrazione dell’edizione 2018-2019 si terrà il prossimo mercoledì 29 agosto. In quel giorno Maria De […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: la data della prima registrazione e i nuovi tronisti ...