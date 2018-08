United : Pogba - chi non è felice non rende : ANSA, - ROMA, 12 AGO - Il gol segnato e la fascia di capitano del Manchester United nella partita di apertura della Premier League non bastano a tranquillizzare Paul Pogba. Il campione del mondo francese si è sfogato con i media, sostenendo che solo se è felice potrà esprimersi al meglio in campo per i Red Devils e, soprattutto, che se dovesse esprimere senza veli il proprio pensiero ...

La Premier si apre con la vittoria dello United. Decide Pogba : Roma, 11 ago., askanews, - E' cominciata nel segno di Paul Pogba e del Manchester United la Premier League con l'anticipo della prima giornata di campionato. Rientrato solamente lunedì dalle vacanze ...

Manchester United - rigore Pogba come Zaza : la rincorsa dal dischetto scatena il web. VIDEO : ... stessa intensità ed efficacia in campo, fondamentali sia per consentire alla Nazionale di Deschamps di laurearsi campione del mondo che al Manchester United di iniziare con tre punti preziosissimi ...

Manchester United - rigore Pogba come Zaza : la rincorsa dal dischetto fa discutere. VIDEO : ... stessa intensità ed efficacia in campo, fondamentali sia per consentire alla Nazionale di Deschamps di laurearsi campione del mondo che al Manchester United di iniziare con tre punti preziosissimi ...

Barcellona - Pogba resta allo United. Il Psg chiede Dembelé : ... sempre secondo 'MD', anche il Bayern Monaco , allenato da un altro croato, Niko Kovac , ha rivolto le proprie attenzioni sul centrocampista vicecampione del mondo, ritenuto incedibile da Ernesto ...

Manchester United Leicester 2-1 - Pogba e Shaw regalano tre punti a Mourinho : gol e highlights : Appena 25 giorni fa Pogba era impegnato a Mosca ad alzare la Coppa del Mondo. Qui a Old Trafford ci mette meno di due minuti per mettere il suo timbro e sbloccare la nuova Premier League. Lo fa con ...

Manchester United Leicester 1-0 in diretta : risultato LIVE. Subito Pogba su rigore : ...01 10 ago 2' - rigore United! 21:01 10 ago 1' - Subito uno splendido cambio campo per il campione del mondo Pogba 21:00 10 ago 1' - È cominciata la sfida, è iniziata la Premier League 2018-19 20:55 ...

Diretta / Manchester United Leicester (risultato live 1-0) streaming video tv : Pogba la sblocca! : Diretta Manchester United Leicester streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live dell’anticipo che apre la Premier League(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 21:12:00 GMT)

Pogba al Manchester United : 'Fatemi andare al Barca' : I rapporti non buoni con Mourinho , secondo la stampa britannica, potrebbero avere il loro peso, ma lo United non intende perdere il campione del mondo. Secondo il Daily Star, i dirigenti dell'Old ...

Manchester United - ultime ore di fuoco : Mourinho spera - e trema - - Pogba alza la voce : Il portoghese vuole dei rinforzi ma deve anche guardarsi dalla voglia di cessione di Pogba e dalle offerte per Martial

Pogba - muro United Roma e Milan caccia a centrocampo : Domenico Latagliata Pogba tolto dal mercato. Così ha deciso il Manchester United, a meno di clamorosi sviluppi. Il mercato inglese chiude alle ore 18 di domani, difficile immaginare che Mourinho vada ...

Chelsea - fatta per Kovacic. Lo United blinda Pogba e il Real gela l’Inter per Modric : Chelsea, fatta PER KOVACIC- Piede sull’acceleratore per il Chelsa di Sarri. Come riportato dai colleghi di “Marca“, è fatta per il passaggio di Mateo Kovacic al Chelsea. L’affare si chiuderà sulla base del prestito. Primo tassello per i londinesi in attesa di Fekir, altro colpo in dirittura d’arrivo. IL MANCHESTER United blinda Pogba Paul Pogba […] L'articolo Chelsea, fatta per Kovacic. Lo United blinda Pogba ...

United - Pogba 'non trasferibile' : L'agente del giocatore, Mino Raiola, ricostruisce 'Sport', è stato quello che ha cercato di convincere il Manchester United a cedere Pogba al Barca, visto anche il desiderio del francese di tornare a ...

Il Manchester United piomba su Milinkovic-Savic : è lui l'erede di Pogba : I Red Devils vogliono il serbo in caso di addio del francese, corteggiato dal Barcellona. Ma è una corsa contro il tempo: in Inghilterra il mercato chiude giovedì