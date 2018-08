Una 15enne denuncia violenza sessuale in pineta in Salento | accusa 22enne del Gambia

Violenza sessuale : Una 15enne accusa un richiedente asilo a Melendugno. Cosa sappiamo : Un ventiduenne richiedente asilo originario del Gambia è stato denunciato dai carabinieri nell'ambito dell'indagine sulla Violenza sessuale ai danni di una studentessa torinese di 15 anni in vacanza a ...

“Sono stata stuprata da due extracomunitari in pineta” - chiamata shock di Una 15enne al 112 : La giovane in vacanza in Puglia ha raccontato tutto solo la mattina successiva quando si è svegliata in stato di shock in una tenda all’interno della pineta a Torre dell'Orso dove si era addormentata a causa dello stato confusionale. Nell'ambito degli accertamenti un ventiduenne richiedente asilo originario del Gambia è stato identificato e denunciato a piede libero dai carabinieri.Continua a leggere

Ancora Una violenza sessuale. Peruviano molesta 15enne : Un'altra aggressione sessuale in metropolitana, a pochi giorni da quella in cui nella serata di lunedì a Corvetto un romeno di 32 anni ha toccato il seno e provato a strappare i vestiti a una passeggera 26enne. Mercoledì mattina, in pieno giorno, è toccato a una ragazzina che stava viaggiando insieme alla madre.Intorno alle 11.30 la 15enne si trovava in metropolitana. Con la mamma era a bordo di una carrozza della linea Gialla nelle vicinanze ...

L'ultimo abbraccio di Una 15enne al fidanzato : la foto commuove il web : Gli è stato accanto fino alla fine, non l'ha lasciato solo un attimo, da quando è stato ripescato dalla guardia costiera gallese e trasportato in ospedale in condizioni critiche. Lei Stephanie Ray, di 15 anni, di abbandonare il suo suo fidanzato Blake Ward di 16 non ci pensava affatto. E così è stata lì sul suo letto abbracciata a lui fino alla fine, fino a quando i medici hanno staccato la spina ai macchinari che lo tenevano in vita. Troppe ...

Malore mentre fa il bagno in piscina - 15enne muore dopo Una settimana di agonia : L'adolescente che pare non avesse mai avuto gravi problemi di salute, si era sentito male mentre faceva il bagno in piscina, nonostante i soccorsi immediati, Jawad Arshad è morto dopo quasi un settimana di agonia in ospedale.Continua a leggere

Bologna - morto il 15enne che era in condizioni disperate dopo Una festa in piscina : Bologna - E' morto ieri all'ospedale Maggiore di Bologna il 15enne di origine pachistana che il 25 luglio scorso si era sentito male in una piscina privata a San Giovanni in Persiceto. Ne dà notizia ...

Squalo rimane intrappolato tra le rocce : Una ragazza 15enne lo salva a mani nude [VIDEO] : La scena è stata immortalata dal padre della ragazza su una spiaggia del Rhode Island, negli Stati Uniti Una ragazza di appena 15 anni ha messo da parte la paura per salvare da sola e a mani nude uno Squalo che era rimasto intrappolato tra le rocce battute dalle onde di una spiaggia del Rhode Island, negli Stati uniti. L’incredibile scena è stata immortalata in un video girato dal padre della ragazza che dimostra l’incredibile amore verso ...

Condannato per lo stupro di Una 15enne - esce dal carcere per un permesso e viene ucciso : È accaduto ieri sera a Frasso Telesino, nel Beneventano. La vittima, Giuseppe Matarazzo, di 45 anni era stato arrestato dai carabinieri nel 2009 con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una quindicenne

Bonnie del Vesuvio - 1970 : la 15enne di Napoli a capo di Una banda di criminali : In carcere, mentre inizia un programma di disintossicazione, entra in contatto con il proselitismo delle detenute militanti, si lascia sedurre da una lettura politica del proprio passato e lo rivede ...

Nervi - ragazzini rapinano 15enne minacciandolo con Una pistola : Grave episodio andato in scena ieri notte, intorno alle 22, nella centrale Piazza Duca degli Abruzzi a Nervi , Genova,, già balzata agli onori della cronaca qualche giorno fa per delle scene di degrado legate alla movida che anima le vie del quartiere. Due ragazzini di 15 anni , seduti su una delle panchine della piazza e intenti a scambiare due ...

Ossa di Una 15enne scomparsa nel 2010 : 23.25 Non andò a scuola ad Ancona, ma da un ragazzo, allora 20enne,a Porto Recanati (MC). Era il 2010. A 8 anni dalla scomparsa, a marzo, vennero rinvenute delle Ossa vicino al palazzo dove abitava il giovane durante un controllo antidroga, tra un pozzo e un casolare abbandonato. Quei resti sono di Cameyi MOssamet, una 15enne bengalese.Lo conferma la Procura Il giovane, bengalese, fu indagato per sequestro di persona, poi l'inchiesta fu ...

Livorno - violenta esplosione in un appartamento : tre feriti tra cui Una 15enne : La deflagrazione, che ha distrutto un appartamento, forse provocata da una bombola di gas. Una donna è in gravi condizioni ed è stata trasferita d'urgenza al centro grandi ustionati di Pisa, la 15enne e la madre, ferite in maniera meno grave, sono state portate all'ospedale di Livorno.Continua a leggere