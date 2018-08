Un 26enne è stato condannato per aver dato un passaggio con BlaBlaCar a due migranti

In Iran un 26enne è frustato 80 volte per aver bevuto alcol a un matrimonio 10 anni fa : L'immagine di un ragazzo Iraniano legato ad un albero e frustato 80 volte per aver bevuto ad una festa di matrimonio ha suscitato la protesta delle ong di tutto il mondo. Ma la legge in Iran lo consente. Il codice penale islamico Iraniano prevede infatti la punizione del "reato" di consumo di alcolici.Le dinamiche dell'accaduto state ricostruite dalla procura di Kashmar. Esse risalgono al periodo compreso tra il 2006 e il 2007, periodo nel quale ...