Ucciso a colpi di pistola davanti ai bagnanti. Choc in un campeggio a Nicotera : Ha avuto solo il tempo di capire quello che stava per succedergli e di tentare una fuga disperata prima di essere colpito a morte sulla spiaggia del camping Il Gabbiano di Marina di Nicotera....

Vibo Valentia - agguato in spiaggia tra i bagnanti a Nicotera : Ucciso a colpi di pistola un 45enne : In una spiaggia tra i turisti e i bagnanti. Il killer non ha avuto scrupoli nel portare a termine la sua missione di morte. Dopo aver fatto irruzione nel lido “Il Gabbiano” a Nicotera Marina intorno alle 15.30, ha cercato il suo bersaglio e, dopo averlo individuato, gli ha scaricato addosso alcuni colpi di pistola prima di dileguarsi. È morto sul colpo Francesco Timpano, di 45 anni e con precedenti per reati legati alla droga. È morto davanti a ...

Nicotera - Ucciso a colpi di arma da fuoco in spiaggia sotto gli occhi dei bagnanti : È stato ucciso nei pressi del lido collegato a un campeggio, Francesco Timpano, l'uomo assassinato nel pomeriggio a Nicotera. In spiaggia c'erano turisti e bagnanti che potrebbero avere assistito al delitto. La vittima aveva dei precedenti per reati in materia di droga.Gli investigatori dei carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, tra le piste che stanno seguendo per fare luce sul delitto, non escludono un possibile ...

Ucciso a colpi di pistola davanti ai bagnanti : Ucciso a colpi di pistola nel lido, davanti ai bagnanti . A morire, il 43enne Francesco Timpano che, secondo Il Corriere della Calabria , è stato assassinato all'interno di un camping a Marina di ...

Nicotera Marina - omicidio in spiaggia : 43enne Ucciso a colpi di pistola fra i bagnanti : La vittima è Francesco Timpano, fratello di Vincenzo e Pantaleone, entrambi sfuggiti a un agguato lo scorso maggio

Nicotera - omicidio in camping : Ucciso 43enne/ Ultime notizie : Francesco Timpano freddato a colpi di pistola : Nicotera, omicidio in camping: il 43enne Francesco Timpano freddato a colpi di pistola tra i bagnanti. Possibile legame con una sparatoria avvenuta lo scorso maggio?(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 19:02:00 GMT)

Ucciso a colpi di pistola a bordo piscina in Calabria sotto gli occhi dei turisti : L’omicidio potrebbe essere legato a un fatto di sangue avvenuto a maggio, nel quale era stato ferito il fratello della vittima

Calabria - Ucciso a colpi di pistola in spiaggia a Nicotera : L'omicidio potrebbe essere legato a un fatto di sangue avvenuto in maggio dove era stato ferito il fratello della vittima

Corato - agguato choc tra la folla : 23enne avvicinato e Ucciso a colpi di pistola in piazza : L'agguato nella piazza centrale davanti a una folla di famiglie con bimbi. La vittima è Victorian Pikaku, un ragazzo di origini albanesi che non aveva niente a che vedere con la criminalità organizzata, freddato da due uomini in scooter che poi si sono dileguati.Continua a leggere

Corato - 24enne Ucciso nella piazza della movida : letali 2 colpi di pistola sparati tra la folla : Agguato in provincia di Bari: la vittima è un cittadino albanese. I proiettili sparati dai killero lo hanno raggiunto all'altezza delle ginocchia

Corato - 23enne Ucciso nella piazza gremita di gente : 2 colpi di pistola sparati da uno scooter : Agguato in provincia di Bari: la vittima è un cittadino albanese incensurato. I proiettili sparati dai killero lo hanno raggiunto alla testa e a un polmone

Marocchino Ucciso ad Aprilia - gli inquirenti : è stato colpito da un pugno : "Non volevamo fare del male a nessuno, solo aiutare i carabinieri che abbiamo costantemente informati durante l"inseguimento. Abbiamo fatto una sciocchezza, siamo rovinati". È questo che hanno detto durante l'interrogatorio i due indagati per la morte di Hady Zaitouni, il cittadino Marocchino di 43 anni rimasto ucciso ad Aprilia dopo un inseguimento.Secondo quanto riportato dal Corriere, i due di fronte agli inquirenti hanno avuto un ...

Morto Nicola Bifara : Ucciso con 5 colpi di pistola : Il 46enne Nicola Bifara e' Morto a seguito dei danni provocati dai 5 colpi di pistola che lo hanno colpito lungo la strada provinciale a Partinico

Vicenza - uomo Ucciso in strada con 5 colpi di pistola : killer si suicida/ Ultime notizie : qual è il movente? : Vicenza, uomo ucciso in strada con 5 colpi di pistola: killer si suicida. Ultime notizie: qual è il movente? Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire l'episodio(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 12:06:00 GMT)