Tutti gli stadi della Serie A

Cdp - la Cassaforte di Stato : Tutti la vogliono - ma occhio a non romperla |L’Economia in edicola domani gratis : Il ceo Fabrizio Palermo prepara un piano industriale diverso. Priorità: banda ultralarga, export, acquedotti. Tra gli altri argomenti del settimanale, la seconda casa: dopo anni di discesa, rallenta la caduta dei prezzi. Monopoli: l’America accende un faro su Big tech

Sfera Ebbasta - doppio live in Puglia : Tutti pazzi per il fenomeno della Trap : Il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Tutte le undici canzoni contenute nel suo nuovo album, ' Rockstar', hanno infatti raggiunto i primi posti ...

Tuffi - Europei 2018 : domenica 12 agosto. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Settima ed ultima giornata degli Europei di Tuffi. Tornano sul trampolino Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel sincro femminile dai 3m. Esordio nella rassegna continentale per Vladimir Barbu, che sarà protagonista dalla piattaforma. PROGRAMMA gare ore 10.30: Preliminari piattaforma maschile ore 13.30: Finale sincro femminile 3m ore 14.40: Finale piattaforma maschile ITALIANI IN gara Piattaforma Maschile: Vladimir Barbu Sincro 3m Donne: ...

Atletica - Europei 2018 : Tutti gli azzurri in gara domenica 11 agosto. Orari e programma delle gare : Oggi domenica 11 agosto è in programma l’ultima giornata di gare agli Europei 2018 di Atletica leggera, ultimi italiani protagonisti a Berlino per chiudere in bellezza. Si parte in mattinata con le due maratone dove Sara Dossena e Stefano La Rosa possono togliersi delle soddisfazioni importanti senza dimenticarsi di Catherine Bertone ed Eyob Faniel. In serata poi le due 4×100, quella maschile con Filippo Tortu e compagni può togliersi ...

European Championships 2018 - Tutti gli italiani in gara oggi (12 agosto). Programma - orari e tv : oggi domenica 12 agosto scenderanno in campo gli ultimi italiani agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. L’Italia si gioca le ultime carte da medaglie: Elia Viviani punta in alto nella prova in linea di ciclismo; Simone Ruffini, Martina Grimaldi e gli azzurri delle 25 km di nuoto di fondo hanno delle ottime chance per salire sul ...

Tiro a volo - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 12 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Si disputano oggi le ultime due prove degli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria: si tratta dello skeet a coppie miste, senior e junior: l’Italia, già certa di trionfare nel medagliere, punta comunque ad aggiungere altri allori alla ricca collezione. Nella categoria senior andranno in pedana Bacosi-Rossetti e Cainero-Filippelli, mentre nella categoria junior ecco Longhi-Sdruccioli. Per i seniores la lotta sarà serrata: saranno ...

“Vi mostro il mio corpo dopo il parto”. Francesca Del Taglia di Uomini e Donne spiazza Tutti : È vero è sempre poco il tempo che dedichiamo a questo pensiero, a come sia e cosa comporti il post parto per una donna. In questi giorni ci ha pensato Francesca Del Taglia a dirlo a tutti, in un modo così profondo e esemplare che il suo post sui social è diventato un coacervo di like e commenti positivi. Francesca è infatti diventata mamma per la seconda volta. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ e il compagno Eugenio ...

Turismo : «Presenze in calo. Necessario un consorzio di Tutti gli operatori senza colore politico » : In molti vorrebbero dare una smossa all'economia locale, il mio parere strettamene personale non vede solo la parte estiva dei 3 / 4 mesi ma anche l'altra quella invernale" a dirlo è Massimiliano ...

'I migranti vogliono Sky' - ma la Prefettura smentisce : ecco Tutti gli indizi che portano alla fake news : Ha fatto il giro della rete in poche ore la notizia, riportata da un quotidiano locale di Vicenza , di un gruppo di richiedenti asilo che avrebbero manifestato davanti alla Questura per ottenere dei ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : il programma di domenica 12 agosto. Orari - tv e Tutti gli azzurri in gara : Gli Europei di Nuoto in acque libere di Glasgow 2018 (anzi, del Loch Lomond, che è a una quarantina di chilometri) volgono al termine. La chiusura è affidata all’evento di lunga distanza per eccellenza, la 25 km. L’Italia, al femminile, schiererà Aurora Ponselé, già bronzo sui 10 km nel 2014, Arianna Bridi, già quarta nella 5 km, e Martina Grimaldi, che sulla distanza ha vinto l’oro mondiale (Barcellona 2013) ed europeo ...

European Championships 2018 : Tutti gli italiani in gara domani (12 agosto). Orari e programma delle gare : Domenica 12 agosto è in programma l’ultima giornata di gare agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. L’Italia vuole chiudere in bellezza e si gioca delle carte importanti da medaglie: nell’atletica leggera si spera nelle due maratone e nella 4×100 maschile guidata da Filippo Tortu, riflettori puntati sulle 25 km ...

Vasco Rossi in vacanza in Puglia/ Video - a sorpresa arriva in spiaggia e manda Tutti in tilt : Lasciatosi alle spalle il successo del suo Non stop live 2018, Vasco Rossi ha pensato bene di ricaricare le pile nella sua amata Puglia per la gioia dei bagnanti del posto(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 14:34:00 GMT)

Taranto Contrasto ai venditori ambulanti abusivi : Tutti i dettagli operativi : ... specie dopo le ore 24, le emissioni sonore emesse da sei attività commerciali notturne che offrono spettacoli di pubblico intrattenimento. Infine, altre posizioni di carattere amministrativo sono ...

Racconta a Tutti che sono stati a letto insieme - lei gli getta candeggina in faccia : Leanne Wilson, 33enne inglese, avrebbe gettato il liquido caustico addosso al vicino Jack Bradley. Lei però nega le accuse: "L'ho solo affrontato perché vendeva droga davanti le nostre case". Il ragazzo avrebbe rivelato che qualche settimane prima la donna era stata a letto con lui e la voce era giunta anche al compagno della vicina.Continua a leggere