Turchia | Erdogan | non ci sono riusciti col golpe ora usano soldi

Turchia - la parabola di Erdogan dalla libera impresa all'autarchia islamica : In una lettera al New York Times pubblicata con sobrio distacco, Recep Erdogan minaccia di «cercare nuovi amici e alleati». L'intimidazione, per ora, è stata raccolta come la promessa che Allah ...

Turchia - la parabola di Erdogan dalla libera impresa all’autarchia islamica : Quando Erdogan vinse nel 2002 le sue prime elezioni, i Paesi occidentali, i membri della Nato e l’Unione europea avevano guardato con simpatia al suo esperimento di rinascita turca. Il volto democratico della Turchia cambiò e la sua islamizzazione accelerò a partire dal 2011 e il fallito golpe del luglio 2016 ha permesso a Erdogan di cacciare o arrestare migliaia di ufficiali, giudici e insegnanti: lo Stato profondo turco è ...

Crolla la lira - Trump sfida Erdogan : “Raddoppio i dazi alla Turchia” : Tensioni politiche e fragilità economica, sanzioni finanziarie e manovre valutarie, minacce e ritorsioni. ...

Turchia - la catena di errori che Erdogan maschera con la teoria del complotto : ora la crisi di Ankara minaccia le banche Ue : La cosa più sorprendete dalla crisi finanziaria turca è che c’è poco di cui sorprendersi. L’avvitamento delle ultime ore è il risultato dell’accumularsi, mese dopo mese, se non anno dopo anno, di elementi che hanno composto una miscela esplosiva. Approcci economici in sfregio alla logica, distorsione a fini politici delle politiche monetarie, colonizzazione familistica dei gangli vitali dell’amministrazione economica a cui si è aggiunto negli ...

Erdogan si rifà al nazionalismo per affrontare la crisi economica in Turchia : 10/08/2018 - 19:41 Ad affossare la già di per sé traballante economia turca ci ha pensato lo "spensierato" presidente americano con il solito tweet che, per colpire ed abbattere qualsiasi "nemico", ormai può essere considerato più efficace di un missile da ...

Turchia - Erdogan esorta i cittadini a sostenere la lira turca : Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha sollecitato i suoi concittadini a cambiare le loro valute estere per sostenere la lira turca dopo il crollo sui mercati valutari. "E' in corso una lotta ...

