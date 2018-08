Trump pronto a rivedere accordi duty-free con nazioni piccole

Dazi - Trump pronto a nuova stretta su prodotti cinesi : Pechino, 1 ago. (AdnKronos) – Gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione l’aumento delle tariffe su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi importati negli Usa. E’ quanto riferisce Bloomberg News, citando forti informate, secondo le quali l’amministrazione del presidente Donald Trump intende raddoppiare i Dazi sui beni in questione, portandoli dal 10 al 25%.Le nuove tariffe dovrebbero essere annunciate ...

Usa-Iran - prove di disgelo. Trump : ‘Pronto a incontrare leader senza precondizioni’ Teheran : ‘Prima riduca ostilità verso noi’ : Prima l’escalation fatta di accuse, offese personali e minacce, quindi la mano tesa con l’invito ad abbassare i toni allo scopo aprire un dialogo. Una strategia che ha portato i suoi frutti nei rapporti con Kim Jong-un e che Donald Trump sembra stia utilizzando anche con l’Iran. Pochi giorni dopo l’ennesima lite mediatica, il presidente degli Stati Uniti ha detto di essere pronto a incontrare il presidente iraniano Hassan ...

Trump pronto a incontrare il presidente iraniano Rouhani : In Italia “Riconosciamo la leadership italiana nel Mediterraneo”, ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al termine dell’incontro bilaterale con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avvenuto ieri alla Casa Bianca. Trump ha aggiunto che il premier italiano “sta facendo un lavor

Trump : senza sicurezza ai confini - pronto allo shutdown : New York, 30 lug., askanews, - 'Se non otterremo la sicurezza al confine dopo molti, molti anni di discussioni nel Paese, non avrei alcun problema' a portare gli Stati Uniti 'allo shutdown', ovvero ...

Putin pronto a invitare Trump a Mosca - "lui già lo sa" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump pronto a incontrare Putin a Mosca : l'annuncio della Casa Bianca : Ne va del destino delle due superpotenze ma anche, in definitiva, del nostro mondo. Con buona pace di chi si oppone per motivi ideologici o politici.

Usa - Trump : “Sono pronto a un vero accordo con l’Iran” : Usa, Trump: “Sono pronto a un vero accordo con l’Iran” Usa, Trump: “Sono pronto a un vero accordo con l’Iran” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump: “Sono pronto a un vero accordo con l’Iran” proviene da NewsGo.

Iran : Trump 'pronto ad un vero accordo' : ANSA, - WASHINGTON, 24 LUG - Donald Trump si è detto "pronto a un vero accordo con l'Iran": lo ha detto durante un incontro con i veterani in Kansas poche ore dopo il tweet esplosivo contro il ...

Usa - Trump : 'Sono pronto a un vero accordo con l'Iran' : Il presidente americano Donald Trump si è detto "pronto a un vero accordo con l'Iran". L'annuncio è arrivato durante un incontro con i veterani in Kansas, a poche ore dal duro attacco nei confronti ...

FINANZA/ Il burrone pronto a far incontrare Trump e l'Italia : L'economia Usa non sta andando male. Tuttavia, come Wile E. Coyote, Trump rischia di portarla oltre un burrone senza accorgersene. Lì troverebbe l'Italia. UGO BERTONE(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 06:03:00 GMT)FINANZA & MERCATI/ I successi delle nostre imprese "nascosti" da vitalizi e migranti, di U. BertoneRIPRESA E POLITICA/ Gli errori del Governo Lega-M5s da correggere, di C. Pelanda

Trump : pronto a colpire tutto Made China : 22.45 Il presidente Trump si è detto pronto a imporre nuovi dazi ai prodotti importati dalla Cina per 500 miliardi di dollari. "Cina, Unione europea e altri hanno manipolato le loro valute e i tassi di interesse, mentre gli Usa stanno aumentando i tassi e il dollaro diventa più forte, portando via il nostro grande vantaggio competitivo. Non è una gara a pari condizioni", ha aggiunto, tornando a criticare la Fed: "Stringere ancora sui tassi ...

Trump pronto a colpire tutti i prodotti 'Made in China' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Guerra dei dazi - Trump pronto a colpire tutti i prodotti made in China. Spunta video hot che potrebbe inguaiarlo : Donald Trump si è detto pronto a imporre dazi su tutti i prodotti esportati negli Usa da Pechino, per un valore di oltre 500 miliardi di dollari. "Non lo faccio per ragioni politiche - ha spiegato il ...

Trump : "Pronto a dazi su prodotti cinesi per 500 mld" : "Non sto facendo questo per politica - conclude Trump -, ma per fare la cosa giusta per il nostro Paese, siamo stati derubati dalla Cina per troppo tempo e questo l'ho detto al presidente Xi".