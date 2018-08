Trieste | ex infermiera 95enne muore e lascia tutta lʼeredità al suo vecchio ospedale

Ex infermiera muore a 95 anni e lascia 600mila euro in eredità all'ospedale dove lavorò - a Trieste : Un nuovo spogliatoio con 450 armadietti, arredi e attrezzature per la nuova sede immunotrasfusionale e per il Centro unico di somministrazione antiblastici, parziale ammodernamento della mensa e dell'ingresso del nosocomio. Sono gli interventi che verranno realizzati all'ospedale Maggiore, nel centro di Trieste, finanziati con un cospicuo lascito di 600 mila euro, donato da una ex infermiera, morta senza parenti all'età di 95 anni. Lo ...

