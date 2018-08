Trieste Airport torna in gara e la Regione Friuli offre il 55% : Trieste Airport si fa di nuovo avanti e torna in gara per la cessione del 55% del pacchetto azionario interamente detenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, la cui Giunta nella riunione di venerdì ...

Trieste Airport - deserta la gara per il 45% del capitale : Teleborsa, - Alla mezza dozzina di manifestazioni di interesse ventilate nei mesi scorsi, alla fine non ha fatto seguito alcuna offerta per la gara europea indetta da Trieste Airport per la cessione ...