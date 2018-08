Tria ha i giorni contati

Moto3 - la prima volta di Bezzecchi in pole position : ma cos’ha fatto Martin?! È secondo in AusTria a 5 giorni dall’operazione : La pole position del Gp d’Austria va a Marco Bezzecchi, al Red Bull Ring il pilota italiano poleman per la prima volta in carriera La qualifica di Moto3, iniziata su asfalto umido al Red Bull Ring, si conclude sull’asciutto per i piloti della classe 125. È Marco Bezzecchi a segnare per la prima volta in carriera la pole position. Al Red Bull Ring è spettacolo del pilota italiano, che l’anno prossimo passerà alla classe di ...

MotoGP - GP AusTria 2018 : programma - orari e tv. Si torna in pista fra 5 giorni : Il Mondiale MotoGP non conosce soste e non si ferma dopo il GP di Repubblica Ceca che si è corso nel weekend. Il Circus ripartirà infatti immediatamente alla volta dello Spielberg dove nel weekend del 10-12 agosto si disputerà il GP di Austria 2018, tappa fondamentale per l’intero campionato. Su questo tracciato la Ducati cerca risposte importanti, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono in grado di ruggire ma attenzione anche a Valentino ...

Maltempo AusTria - esondano 4 fiumi dopo 2 giorni di pioggia intensa : devastanti alluvioni allagano case e strade [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Ferrovia del Brennero - estate di disagi : lavori in AusTria per 45 giorni - in Italia per 5 : TRENTO. Per oltre un mese e mezzo, da oggi, 15 luglio fino al 2 settembre, la linea Ferroviaria del Brennero sarà interrotta sul versante Austriaco, tra Steinach ed Innsbruck, per lavori ...

Migranti - Tria cancella l’incontro con Le Maire. «Vertice nei prossimi giorni». Merkel : l’Italia non va lasciata sola : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il ministro dell’Economia annulla la visita in Francia dove oggi avrebbe dovuto incontrare Le Maire, confermato invece l’incontro di domani con il tedesco Scholz. In forse la missione di Conte all’Eliseo in programma venerdì...