huffingtonpost

: RT @MPenikas: HuffPost: Tria blocca l'assunzione prevista di 8mila poliziotti. I sindacati si rivolgono a Salvini - enzono16 : RT @MPenikas: HuffPost: Tria blocca l'assunzione prevista di 8mila poliziotti. I sindacati si rivolgono a Salvini - MPenikas : HuffPost: Tria blocca l'assunzione prevista di 8mila poliziotti. I sindacati si rivolgono a Salvini… - nadbitti : Mentre Tria blocca le assunzioni per le forze dell' ordine per mancanza di fondi... -

(Di domenica 12 agosto 2018)in allarme per la notizia, oggi sui giornali, secondo cui il ministro dell'economia e finanze, Giovannisi sarebbe rifiutato di apporre il proprio visto sul recente decreto del ministro per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, che autorizza 8.000 assunzioni nel comparto delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco. Un rifiuto dovuto alla insufficiente copertura finanziaria per un importo di circa dieci milioni di euro già nel primo anno.A chiamare direttamente in causa il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo, è il sindacato di polizia FSP-ES-LS con un "accorato" appello: "A mente del suo notorio quanto comprovato impegno a favore delle Forze di polizia e della sensibilità anche pubblicamente dimostrata verso la necessità di fronteggiare immediatamente ed efficacemente l'inaccettabile diminuzione degli organici ...