Trentin è oro

Europei : ciclismo - oro Italia con Trentin nella prova in linea : Medaglia d'oro per l'Italia nel ciclismo su strada grazie a Matteo Trentin che ha vinto in una volata a cinque la prova in linea per professionisti ai Campionati Europei multisportivi. A lanciare Trentin verso il successo è stato il compagno di squadra Cimolai. Niente da fare per la coppia di belgi che era in fuga con i due azzurri e per un olandese. Il colpo vincente ai 200 metri da traguardo, con Trentin che ha rintuzzato il ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : PIOVE OROOOO!!! Trentin regale - Bertocchi-Pellacani - Bridi e maratona a squadre! ITALIA IPERURANICA! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (domenica 12 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ultima giornata di gare, si chiude con il botto: a Berlino si assegneranno dieci titoli nell’atletica leggera tra cui quelli delle due Maratone e delle due staffette veloci, a Glasgow riflettori puntati sulla prova in linea di ...

Trentino ecofriendly : medaglia d'oro per gli alberghi green : Ecolabel, che calcola il ridotto impatto ambientale dei servizi, premia l'efficienza energetica e le energie rinnovabili delle strutture ricettive della regione

Turismo sostenibile : al Trentino la medaglia d’oro degli alberghi “green” certificati Ecolabel : L’Italia si conferma Paese con una forte vocazione al Turismo sostenibile: lo dimostra il numero crescente di strutture ricettive con licenza Ecolabel, il marchio europeo che certifica la qualità ambientale di alberghi, campeggi, rifugi, agriTurismo, residence, appartamenti. Secondo i requisiti di Ecolabel, queste strutture devono rispondere a precisi parametri e norme, tra cui: efficienza energetica, ottimizzazione delle risorse idriche, ...

Clamoroso al Tour de France - espulso Gianni Moscon : duro colpo per il Team Sky - è il primo caso con la Var nel ciclismo. Adesso il Trentino rischia una mazzata dall’Uci : Clamoroso al Tour de France, espulso Gianni Moscon: ecco il motivo Clamoroso episodio dopo la 15ª tappa del Tour de France, prima del giorno di riposo: la giuria della Grand Boucle ha espulso Gianni Moscon, trentino del Team Sky e fedele gregario di Chris Froome e Geraint Thomas. I giudici del Tour de France hanno preso la decisione per la prima volta nella storia del ciclismo utilizzando la Var, che aveva beccato Moscon colpire un ...

Maltempo Trentino - alluvione a Moena : al lavoro per ripulire strade e scantinati : A Moena sono in campo volontari e vigili del fuoco per ripulire strade e scantinati a seguito dell’alluvione che ha colpito la località turistica in Val di Fassa: il Dipartimento della Protezione civile rende noto che al momento la situazione meteo è in miglioramento. Restano evacuate una cinquantina di persone che hanno passato la notte all’interno di una palestra. Nel corso della giornata si terrà una riunione dei soccorritori al ...