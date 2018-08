Trentin conquista l' Europa del ciclismo

Garmin WE TRI - il triathlon in tre giorni conquista il Garda Trentino [GALLERY] : A vincere la mezza distanza l’Assessore allo Sport di Arco Marialuisa Tavernini. In gara anche i team guidati da Giulio Molinari, Daniel Fontana e Martina Dogana, che hanno coinvolto appassionati triatleti grazie all’iniziativa Garmin “Gareggia con il Campione” Un weekend all’insegna dello sport e del divertimento nel nome del triathlon. Nella splendida cornice del Garda Trentino, nei Comuni di Riva del Garda e Arco (TN), 200 atleti hanno ...