Tragedia in vacanza Scompare all’improvviso tra le onde Lo strazio degli amici

Dubai - una vacanza diventata Tragedia per mamma e figlia : Doveva essere una vacanza da sogno. Si è trasformata in un incubo. È successo a una dentista inglese di 44 anni. Partita alla volta di Dubai con la figlioletta di soli 4 anni, tutto si sarebbe aspettata eccetto di finire al ‘fresco’, ovvero dietro le sbarre di una prigione. A raccontare quanto accaduto è proprio la diretta interessata, Ellie Holman, ai microfoni dei Daily Mail. La dentista britannica ha trascorso tre giorni in una ...

Camper contro tir : la vacanza si trasforma in Tragedia. A bordo c’era anche lui. Le immagini sono terrificanti : L’estate è sinonimo di relax, di vacanza di pausa dalla vita. Soprattutto se si ha una famiglia che si ama e si decide di staccare da tutto per trascorrere alcuni giorni fuori in totale armonia. Ma poi accade l’impensabile e la gioia si trasforma in tragedia. Luca Marziano, un 15enne di Concorezzo (in provincia di Monza), è morto sul colpo in un incidente stradale mentre viaggiava con la sua famiglia in Camper per le strade ...

Aereo si schianta sulle Alpi : la vacanza finisce in Tragedia : Lo schianto sul Piz Segnas, a 2.500 metri, in Svizzera. Il velivolo d'epoca, un Aereo usato per voli turistici panoramici...

Tragedia per due veronesi in vacanza : Tragedia per due veronesi in vacanza. Paolo e Federica erano in vacanza in Grecia quando sono rimasti coinvolti in un incidente costato loro la vita. L'incidente Un impatto fatale per i due giovani ...

“Amore - scatta”. Selfie della morte. E per loro la vacanza finisce in Tragedia : E la vacanza in Portogallo finisce in tragedia. Ancora una volta per lo stesso motivo. Maledetti cellulari, viene da dire. Michael Kearns, australiano di 33 anni, e la compagna, Louise Benson, un’inglese di 37 anni, sono morti in quella che doveva essere una parentesi felice, di svago e di scoperta di un posto nuovo. Una vacanza, appunto. Ma il destino ha voluto che entrambi precipitassero dalla scogliera a Praia dos Pescadores ...

Ragazza in vacanza si tuffa e muore davanti agli amici : Tragedia all'Elba : Una turista trentenne di Pontedera , Pisa, , Roberta Frassi , residente a Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari, è morta oggi mentre faceva il bagno alla spiaggia di Sansone , una delle più ...

