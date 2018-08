Torino vicino a Ola Aina del Chelsea

Torino : si apre una voragine vicino al canale della fognatura : Una voragine si e’ aperta oggi pomeriggio a Torino in corso Appio Claudio, all’angolo con corso Lecce, dove passa un canale Smat per le acque meteoriche. Il tratto e’ stato chiuso al traffico dagli agenti della polizia municipale. La buca e’ di sette metri di profondita’ e di dimensione interna di due metri per due metri. A quanto si apprende, la fognatura avrebbe ceduto a causa del maltempo di questi mesi. I ...