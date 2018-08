Torino | fatta per un terzino del Chelsea

Ronaldo alla Juve - è fatta : già in serata a Torino con Agnelli. Affare ?da 105 milioni : Torino ? Tutto fatto per Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il giocatore è atteso in serata a Torino. L'accelerazione è arrivata con il viaggio di Andrea Agnelli...

Ronaldo alla Juve - è fatta : già in serata a Torino con Agnelli. Affare ?da 105 milioni : Torino ? Tutto fatto per Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il giocatore è atteso in serata a Torino. L'accelerazione è arrivata con il viaggio di Andrea Agnelli...

Ronaldo alla Juve - è fatta : già in serata a Torino con Agnelli : Torino ? Tutto fatto per Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il giocatore è atteso in serata a Torino. L'accelerazione è arrivata con il viaggio di Andrea Agnelli...

Torino - è fatta per Meite : Secondo quanto riferito da Sky Sport il Torino avrebbe chiuso per Meite , centrocampista classe '94 del Monaco . Domani previste le visite mediche. Percorso inverso invece per Barreca, che si trasferirà nel Principato. Ai granata ...

Calciomercato Torino - è fatta per Izzo : 8 milioni più 2 di bonus : Nuovo rinforzo in difesa per il Torino di Walter Mazzarri, che prende Armando Izzo dal Genoa. La trattativa, già impostata nelle scorse ore, si è chiusa dopo l'ok al trasferimento dello stesso Izzo, ...

Calciomercato Juventus - è fatta per Joao Cancelo : martedì sarà già a Torino : Joao Cancelo torna in Italia. Dopo settimane di trattative e incontri, è fatta per il suo arrivo alla Juventus. La società bianconera ha infatti trovato nel pomeriggio di lunedì l'accordo con il ...

Calciomercato Roma - è fatta per il ritorno di Bruno Peres al Torino : Il terzino andrà al club granata per 7 milioni totali. Nainggolan conferma su Instagram la sua cessione, i cui soldi serviranno per acquistare Pastore

Calciomercato Torino - è fatta per il ritorno di Bruno Peres : Bruno Peres torna al Torino. Sì, tutto fatto, decisione presa, dopo un lungo tira e molla il brasiliano ha deciso di vestire , nuovamente, la maglia granata. I dettagli? Prestito con diritto di ...