Torino | Acquah a Empoli | la formula

Torino - oltre ad Acquah via anche Obi? I granata cercano alternative in mediana : 3 nomi sul taccuino : Torino alla ricerca di un centrocampista date le imminenti cessioni che il ds Petrachi metterà a segno: i dettagli Acquah richiesto da Udinese ed Empoli, Obi vicino al Chievo Verona. Il Torino si appresta a sfoltire il reparto di centrocampo, necessitando successivamente di innesti all’altezza della situazione. E proprio in tal senso Petrachi si sta muovendo su più fronti. Uno è noto, si tratta di Krunic, il quale dovrebbe arrivare ...

Krunic-Torino affare fatto : Acquah verso Empoli : Rade Krunic andrà a rafforzare la mediana del Torino di Mazzarri, che perderà però Acquah destinato all’Empoli Rade Krunic potrebbe essere il prossimo acquisto del Torino. Un calciomercato silente quello del club granata, a dir poco austero sino ad oggi. La rosa non è stata particolarmente rinforzata, fatto salvo qualche arrivo in difesa per colmare l’addio di Burdisso. Mancano ancora diversi tasselli, quale l’esterno ...

Svolta Torino - tutto fatto per lo scambio Acquah-Krunic : ci sarà conguaglio? : Acquah-Krunic, affare fatto tra Empoli e Torino per lo scambio tra i due centrocampisti centrali che si scambieranno le maglie scambio Acquah-Krunic, se ne parla da diverse settimane, adesso dovremmo essere giunti alla conclusione della querelle. Empoli e Torino hanno trovato l’accordo, così come i due calciatori che hanno accettato di scambiarsi le casacche nella prossima annata. Resta da capire se ci sarà un conguaglio economico ...

Diretta/ Torino Renate (risultato live 0-0) streaming video e tv : ci prova Acquah! (amichevole) : Diretta Torino Renate, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che i granata giocano contro i lombardi, squadra della Serie C(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 15:21:00 GMT)