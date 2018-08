Toninelli | Per chi guida usando il cellulare possibile il ritiro patente

Smartphone alla guida - Toninelli : "ritiro patente per chi telefona"/ Cellulare al volante - ecco cosa cambia : Smartphone alla guida, Toninelli: "possibile ritiro patente". Il ministro dei Trasporti parla di "inasprimento delle sanzioni" per chi usa il Cellulare al volante(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 12:51:00 GMT)

Danilo Toninelli : "Stiamo pensando al ritiro della patente per chi usa smartphone alla guida" : "Stiamo ragionando su un inasprimento delle sanzioni" per chi usa lo smartphone mentre sta guidando, "fino all'eventualità del ritiro immediato della patente. Ma prima ancora di una scelta sulle norme, servono più controlli e una doverosa opera di sensibilizzazione culturale, specie tra i giovani. Senza un cambio di mentalità, i risultati saranno sempre parziali". Lo afferma il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli al ...

Scontro nel governo sulla Tav - Toninelli : "Mangiatoia finita" | Siri : "Nessuno stop alle grandi opere - ma si proceda con le verifiche" : Il ministro dei Trasporti replica a Tajani che lo accusa di non essere mai andato nei cantieri e assicura che la sua priorità è abbattere gli sprechi ma il sottosegretario leghista frena

Tav - Toninelli replica a Tajani : “La mangiatoia è finita”. Il vice Siri (Lega) : “Le opere si possono fare senza sprechi” : “La mangiatoia è finita, se lo metta in testa chi blatera di Tav”. “fare una grande opera non è per forza alimentare una mangiatoia”. Alla vigilia della pausa estiva del Parlamento resta alta la tensione sulla Torino-Lione. E, come dal primo giorno dell’insediamento dell’esecutivo, rimangono le divergenze sull’opportunità o meno di continuare i lavori per l’Alta velocità. Con sensibilità diverse ...

Sardegna - Toninelli firma decreto oneri servizio per continuità territoriale aerea : Teleborsa, - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli , ha firmato oggi 8 agosto 2018 il decreto di imposizione degli oneri di servizio Pubblico per la continuità ...

Incidente Bologna - Toninelli : “Per la ricostruzione non meno di 5 mesi. Dalle simulazioni nessun disagio per il traffico” : Ci vorranno “non meno di cinque mesi” per la ricostruzione del raccordo che unisce l’A1 e l’A14 all’altezza di Borgo Panigale, distrutto dall’esplosione di un’autocisterna con materiale infiammabile che ha ucciso una persona e ferite altre 145. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli nell’informativa sull’Incidente in Senato, sostenendo però che “le simulazioni sul ...

A14 - riaperta una carreggiata. Toninelli : 'Tutta la verità sul gravissimo incidente' : E' di un morto e 145 feriti il bilancio della spaventosa esplosione avvenuta ieri sul raccordo autostradale Bologna-Casalecchio. La procura indaga per disastro colposo - E' di un morto e 145 feriti il ...

