Tiro a volo - Europei Leoberdorf 2018 : per l’Italia un oro ed un argento nello skeet misto : Chiusura trionfale per l’Italia agli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, in Austria, oggi erano in programma le gare dello skeet misto. Gli azzurri terminano un’edizione ricchissima di medaglie in grande stile, con un oro nella categoria junior ed un argento in quella senior. Il Bel Paese, naturalmente, vince a mani basse il medagliere. Nella categoria junior Giada Longhi ed Elia Sdruccioli battono in finale Repubblica Ceca 1 per ...

Tiro a volo - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 12 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Si disputano oggi le ultime due prove degli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria: si tratta dello skeet a coppie miste, senior e junior: l’Italia, già certa di trionfare nel medagliere, punta comunque ad aggiungere altri allori alla ricca collezione. Nella categoria senior andranno in pedana Bacosi-Rossetti e Cainero-Filippelli, mentre nella categoria junior ecco Longhi-Sdruccioli. Per i seniores la lotta sarà serrata: saranno ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il medagliere. Dominio assoluto dell’Italia : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia domina in maniera sempre più incontrastata il medagliere, con 20 medaglie delle quali 12 d’oro e 4 d’argento. Con le finali dello skeet misto, in programma domani, il bottino potrebbe aumentare ancora. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : nello skeet a squadre un oro - un argento ed un bronzo per l’Italia : L’Italia non tradisce mai: agli Europei di Tiro a volo oggi sono andate in scena le gare a squadre dello skeet e le tre formazioni azzurre impegnate hanno conquistato una medaglia di ogni metallo. Dalla categoria senior arrivano l’argento della squadra maschile ed il bronzo di quella femminile, mentre è d’oro il team maschile della categoria junior. Di seguito tutti i risultati di giornata skeet maschile ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : l’Italia prova a chiudere in bellezza con lo skeet misto : Le ultime due prove degli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, saranno quello dello skeet a coppie miste, senior e junior: l’Italia, già certa di trionfare nel medagliere, punta comunque ad aggiungere altri allori alla ricca collezione. Nella categoria senior andranno in pedana Bacosi-Rossetti e Cainero-FIlippelli, mentre nella categoria junior ecco Longhi-Sdruccioli. Per i seniores la lotta sarà serrata: saranno infatti ben ...

Tiro a volo - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 11 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Continuano le gare di skeet agli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf: torna in pedana la categoria senior, con le ultime tre serie di piattelli delle qualificazioni, sia maschili che femminili.Tornano in gara Giancarlo Tazza, Riccardo Filippelli e Gabriele Rossetti tra gli uomini e Diana Bacosi, Chiara Cainero e Katiuscia Spada tra le donne. Le due finali saranno trasmesse in streaming attraverso il canale Youtube della manifestazione. Di ...

Tiro a volo : Europei - male azzurri Skeet : ANSA, - ROMA, 10 AGO - Non è andata bene per l'Italia la gara di Skeet, una delle prove olimpiche, degli Europei di Tiro a volo. Tra le donne l'olimpionica di Pechino 2008 Chiara Cainero è stata la ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il medagliere. Dominio assoluto dell’Italia : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia domina in maniera sempre più incontrastata il medagliere, con 17 medaglie delle quali 11 d’oro e 3 d’argento. Con le ultime finali dello skeet, in programma fino a domenica, il bottino potrebbe aumentare ancora. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : nello skeet maschile trionfa il danese Jesper Hansen : Si è chiusa senza sussulti patriottici la giornata dedicata interamente alle prove individuali dello skeet senior agli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria: nella finale maschile, vinta dal danese Jesper Hansen, i nostri tiratori sono stati tutti estromessi in qualifica. La beffa ulteriore sta nel fatto che i primi due gradini del podio sono andati ai due atleti che erano finiti davanti a Rossetti e Filippelli per un solo ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : Chiara Cainero quinta nello skeet. Vince la slovacca Danka Bartekova : Non ci saranno medaglie oggi per l’Italia dello skeet dopo l’abbuffata di ieri: nella finale femminile senior degli Europei di Tiro a volo, in corso a Leobersdorf, in Austria, la nostra Chiara Cainero, unica azzurra qualificata all’atto conclusivo, si è classificata quinta con il punteggio di 23/30. Nuova campionessa continentale è diventata la slovacca Danka Bartekova, che ha superato la transalpina Lucie Anastassiou per ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : Chiara Cainero centra la finale nello skeet - eliminati tutti gli altri azzurri : Ci sarà una sola azzurra in finale nelle prove individuali dello skeet agli Europei di Tiro a volo in corso di svolgimento a Leobersdorf, in Austria: Chiara Cainero, da poco rientrata alle gare dopo la maternità, si è classificata quinta dopo lo shoot off e andrà a giocarsi le medaglie. Out tutti gli altri azzurri. Nella gara femminile, Cainero ha chiuso quinta con 118/125, mentre più indietro sono terminate le altre azzurre: Diana Bacosi si è ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : Chiara Cainero centra la finale nello skeet femminile - eliminati tutti gli altri azzurri : Ci sarà una sola azzurra in finale nelle prove individuali dello skeet agli Europei di Tiro a volo in corso di svolgimento a Leobersdorf, in Austria: Chiara Cainero, da poco rientrata alle gare dopo la maternità, si è classificata quinta dopo lo shoot off nella gara femminile e andrà a giocarsi le medaglie. Out tutti gli altri azzurri. Nella gara femminile, Cainero ha chiuso quinta con 118/125, mentre più indietro sono terminate le altre ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2018 in DIRETTA : 10 agosto. Sei azzurri in cerca della finale nello skeet : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, dopo il doppio successo azzurro di ieri nella categoria junior, nello skeet ritorna in pedana la categoria senior, con le ultime tre serie di piattelli delle qualificazioni, sia maschili che femminili. Si concluderanno infine le qualificazioni, con le ultime tre serie eliminatorie e nel pomeriggio ci saranno le finali, maschile e femminile. Ritornano ...

Tiro a volo - Europei 2018 : programma - orari e tv di venerdì 10 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Continuano le gare di skeet agli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf: torna in pedana la categoria senior, con le ultime tre serie di piattelli delle qualificazioni, sia maschili che femminili.Tornano in gara Giancarlo Tazza, Riccardo Filippelli e Gabriele Rossetti tra gli uomini e Diana Bacosi, Chiara Cainero e Katiuscia Spada tra le donne. Le due finali saranno trasmesse in streaming attraverso il canale Youtube della manifestazione. Di ...