The Quiet Man avrà una durata di circa tre ore

The Quiet Man : pubblicati 40 minuti di gameplay : The Quiet Man è un titolo d'azione la cui storia si svolge nel corso di una sola notte e ci metterà nei panni del protagonista Dane che decide di salvare Lala, una ragazza rapita.Il gioco è stato mostrato in occasione di un livestream tenuto da Square Enix nelle ultime ore, dunque abbiamo a disposizione ben 40 minuti di gameplay da visionare, riportati da Gematsu.The Quiet Man è un'avventura cinematografica che unisce riprese reali in alta ...

The Quiet Man : ecco le prime immagini di gioco per la misteriosa nuova IP di Square Enix : Quest'oggi Square Enix ha fornito qualche interessante nuovo dettaglio su The Quiet Man, la sua nuova IP mostrata per la prima volta a questo E3 2018, riporta Dualshockers.Innanzitutto sono stati pubblicati delle nuove immagini di gioco. In questi screenshot possiamo vedere sia il combattimento che alcuni ambienti di gioco che avremo la possibilità di esplorare. Per quanto riguarda la storia del gioco, possiamo leggere in una forma piuttosto ...

The Quiet Man : ecco le prime immagini di gioco per la nuova IP di Square Enix : Quest'oggi Square Enix ha fornito qualche interessante nuovo dettaglio su The Quiet Man, la sua nuova IP mostrata per la prima volta a questo E3 2018, riporta Dualshockers.Innanzitutto sono stati pubblicati delle nuove immagini di gioco. In questi screenshot possiamo vedere sia il combattimento che alcuni ambienti di gioco che avremo la possibilità di esplorare. Per quanto riguarda la storia del gioco, possiamo leggere in una forma piuttosto ...

The Quiet Man : il gameplay della misteriosa nuova IP di Square Enix sarà svelato tra pochi giorni : Durante lo scorso E3 2018 Square Enix ha presentato con un trailer la nuova IP The Quiet Man.Nonostante il video, si sa pochissimo del gioco e, all'inizio dello scorso mese, il producer Kensei Fujinaga ci ha parlato del concept alla base del titolo.Tuttavia, a quanto pare, bisognerà attendere pochi giorni prima di scoprire il gameplay vero e proprio di questo The Quiet Man. Infatti, come riporta Gematsu, Square Enix ha annunciato un live stream ...

The Quiet Man : connessioni e sentimenti oltre le parole alla base della misteriosa nuova IP di Square Enix : The Quiet Man è una nuova IP targata Square Enix che è stata presentata all'E3 2018 con un breve trailer che a conti fatti non ha sostanzialmente svelato nulla del progetto.Al momento l'unica certezza che abbiamo è il fatto che il titolo verrà pubblicato su PS4 e PC mentre per il resto dobbiamo affidarci solamente a delle ipotesi. Il ragazzo protagonista del trailer parrebbe sordo (forse sordomuto?) e il trailer mostra un passaggio quasi senza ...

L'inquietante avventura puzzle The Spectrum Retreat ha una data di uscita e un nuovo trailer : Come spesso accade sulle pagine di Eurogamer.it adoriamo dare spazio a produzioni indipendenti che per un motivo o per l'altro ci colpiscono e ci attirano. The Spectrum Retreat è un interessante avventura puzzle in prima persona che può contare su uno stile davvero molto interessante e su delle atmosfere piuttosto inquietanti.Al di là dello stile in sé non passa inosservato il fatto che si tratti del primissimo progetto di Dan Smith, vincitore ...