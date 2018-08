The Hunter Su Rai 4 il film con Willem Defoe e Morgana Davies oggi | 12 agosto 2018

The Elder Scrolls Online : ecco il trailer di lancio della nuova espansione Wolfhunter : Tra qualche giorno, precisamente il 13 agosto 2018, The Elder Scrolls Online si aggiornerà con la nuova espansione Wolfhunter, tutta dedicata al tema della licantropia.Per festeggiare l'imminente arrivo del DLC, Bethesda ha pubblicato oggi il trailer di lancio di Wolfhunter, nel quale viene fatto accenno alla trama che potremo vivere una volta che l'espansione sarà disponibile. Il Principe Daedrico Hircine ci metterà alla prova con due ...

Il cast di Shadowhunters termina le riprese della serie e ringrazia i fan - da KaTherine McNamara a MatThew Daddario : Le riprese di Shadowhunters si sono ufficialmente concluse. I restanti episodi della terza e ultima stagione andranno in onda nel corso del 2019, e culmineranno con un doppio finale dalla durata di due ore. Freeform ha cancellato la serie tratta dalla saga letteraria di Cassandra Clare lo scorso giugno. In seguito alla decisione di non rinnovare lo show per una quarta stagione, i fan si sono riversati in rete portando avanti la campagna ...

Capcom starebbe lavorando a una serie animata di Monster Hunter intitolata "Monster Hunter - Legends of The Guild" : Sembra proprio che Capcom voglia cavalcare l'onda del successo del suo apprezzato Monster Hunter World e ampliare l'universo della saga con una serie animata intitolata "Monster Hunter - Legends of the Guild".La compagnia, quindi, starebbe lavorando alla serie, stando a quanto riportato da GoNintendo. L'informazione è trapelata in rete per vie traverse: il gruppo SAG/AFTRA (il sindacato dei lavoratori nell'ambito del doppiaggio) avrebbe inviato ...

KaTherine McNamara di Shadowhunters commossa dall’affetto dei fan dopo la cancellazione : “Siamo una famiglia” : La campagna social #SaveShadowhunters prosegue senza sosta e Katherine McNamara di Shadowhunters ha ammesso di essere davvero commossa dall'affetto dimostrato dai fan di tutto il mondo. In un'intervista a cuore aperto con Shumdario News, l'attrice ventiduenne ha parlato della cancellazione della serie che, a distanza di quasi un mese continua a far parlare, e di come questo show le abbia cambiato la vita. "Questa serie è stata così speciale ...