The 100 | trama | episodi e personaggi della prima stagione

The 100 : le trame di tutte le stagioni : The 100 è la serie Tv che l’emittente americana The CW ha lanciato nel 2014, grazie all’idea nata dalla mente di Jason Rothenberg. Protagonista Eliza Taylor nel ruolo di Clarke, la prima stagione segue da vicino la nuova comunità di sopravvissuti che in un mondo apocalittico e distopico deve confrontarsi con minacce umane e non solo. The 100 è ispirato inoltre al romanzo dal titolo omonimo che Kass Morgan ha scritto nel 2013 e che in ...

The 100 1×01 : la prima stagione sul 20 dall’11 agosto : The 100 1×01 andrà in onda sul canale 20 di Mediaset nella seconda serata di oggi. A partire da sabato 11 agosto 2018, l’emittente trasmetterà infatti gli episodi della serie tv culto, che in madre patria ha appena concluso il suo quinto capitolo. Una vera manna dal cielo per gli appassionati della serie tv e per chi deve ancora scoprire il mondo apocalittico con protagonista Eliza Clark. The 100 1×01, dal titolo “I ...

Anticipazioni The 100 6 - dai Bellarke “ancora amici” alla chiave Jordan e il nuovo salto temporale : Dopo l'ennesima apocalisse e la distruzione della Terra, The 100 6 trasloca su un nuovo pianeta. Il finale della quinta stagione ha di nuovo cambiato le carte in tavola: Monty e Harper hanno salutato lo storico gruppo, c'è stato un altro salto temporale, e abbiamo conosciuto Jordan, il figlio della coppia, che ha preferito morire invecchiando piuttosto che congelarsi per altri cento anni. Lo showrunner Jason Rothenberg ha commentato l'ultimo ...

Il finale di The 100 5 divide il web e chiude un’era - i Bellarke ancora insieme tra morti e sorprese (recensione) : Come ogni ultimo episodio di stagione, anche il finale di The 100 5 è ricco di colpi di scena. Lo scorso anno è stata una corsa contro il tempo per impedire l'Apocalisse. Quest'anno, la serie distopica è diventata cupa e violenta, trasformandosi in uno show più maturo, senza perdere di vista i sentimenti e i valori morali. Il finale della quinta stagione chiude letteralmente un'era, confermata dalla scritta "End of Book I" apparsa nell'ultima ...

The 100 6 non chiuderà la serie - il finale della quinta stagione mescolerà di nuovo le carte? : The 100 6 non sarà l'ultima stagione in cui vedremo Clarke, Bellamy, Octavia e il resto del gruppo. Durante il TCA Press Tour, il presidente del network CW, Mark Pedowitz, ha svelato che la serie distopica non terminerà il prossimo anno, dando quindi quasi per scontato il rinnovo per una settima stagione. “Jason [Rothenberg, lo showrunner] ha fatto un notevole lavoro nel rivitalizzare lo show. Spero che possa andare avanti ancora per ...

Marcus Kane è morto in The 100 5? Henry Ian Cusick svela il suo futuro nella sesta stagione : La prima parte del finale di The 100 5 ha riportato più morti che feriti. L'esercito di Octavia è stato decimato, mentre Marcus Kane è stato ferito (quasi) a morte sotto gli occhi di Abby. Mentre i fan sono preoccupati per l'ultimo episodio, descritto da Eliza Taylor e Bob Morley come "una montagna russa di emozioni", il pubblico non deve temere per le sorti di Kane. L'attore Henry Ian Cusick ha svelato a TV Line, durante il Television ...

Trama e promo del finale di The 100 5 - chi sopravvivrà nell’ultimo episodio? (video) : Il promo del finale di The 100 5 anticipa la fine di un capitolo per la serie distopica. Dalla sesta stagione, lo show creato da Jason Rothenberg cambierà decisamente rotta con l'introduzione di nuovi personaggi. Nella seconda parte del finale di stagione, i nostri protagonisti cercano riparo per sopravvivere all'imminente minaccia, e qualcuno di loro potrebbe non farcela. Il precedente episodio ha infatti lasciato molte vite in bilico, tra ...

Tante morti in The 100 5×12 - prima parte del finale di stagione tra redenzione e sacrificio (promo 5×13) : The 100 5x12 si apre con una carneficina. La prima parte del finale di stagione testa le alleanze dei diversi gruppi, e in un contesto di guerra, ogni nodo viene al pettine. Damocles, che dà il titolo al doppio episodio conclusivo di The 100 5, mette alla prova il potere di Octavia, grande protagonista/antagonista della quinta stagione. Amata, ammirata, odiata, Blodreina si ritrova ad affrontare le conseguenze delle sue azioni, mentre lei e ...

The 100 5×13 : il finale di stagione : The 100 5×13 trama e promo – Il finale di stagione della serie Tv andrà in onda martedì, 7 agosto 2018, sulla The CW. “Damocles – Part Two” conclude la battaglia che abbiamo visto nell’episodio precedente e che spingerà Clarke ed il resto del suo gruppo a prendere una decsione forte contro i nemici. The 100 5×13 sottolinea la divisione fra le due fazioni in atto, con un piccolo colpo di scena in ...

Anteprima The 100 5×11 - la cruda realtà sul bunker di Octavia : recensione episodio (esclusiva OM) : Nella serata di apertura del San Diego Comic-Con 2018 è stato presentato in Anteprima esclusiva l'episodio di The 100 5x11, che verrà trasmesso negli Stati Uniti martedì 24 luglio. Noi di OM abbiamo seguito l'evento, e possiamo anticiparvi quello che accadrà ai protagonisti della serie distopica del network The CW. Il decimo episodio di The 100 5 si era concluso con Octavia messa con le spalle al muro. Al grido di "Blodreina mai più", la ...

Eliza Taylor e Bob Morley di The 100 al Comic-Con 2018 - “Il finale di stagione? Un’emozionante montagna russa” (esclusiva OM) : Eliza Taylor e Bob Morley di The 100 si sono uniti al panel organizzato da TV Guide e dedicato ai Fan Favourites. Tra loro, anche Tom Ellis di Lucifer, già protagonista del panel di Entertainment Weekly, il Bruce Wayne di Gotham, David Mazouz, e Melanie Scrofano di Wynonna Earp. I due attori di The 100 hanno anticipato qualcosa sulla quinta stagione. Noi di OM eravamo presenti, ed ecco le loro dichiarazioni. A quanto pare, il moderatore ha ...