Tesla - media : due denunce per tweet Musk : 8.44 Due denunce per aggiotaggio sono state presentate contro Tesla e il suo ceo, Elon Musk, con l'accusa di violazione di leggi federali con presunte false dichiarazioni per spingere il prezzo delle azioni della società. Lo scrive la Cnn sul suo sito. I reclami, avanzati in settimana presso un tribunale federale di San Francisco, sostengono che Musk abbia fuorviato gli investitori quando su twitter ha scritto che sta considerando di rendere ...