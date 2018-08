Terremoto Ischia | scomparsa Raja | il cane che salvò i fratellini Lanciato l’appello su

Ricostruzione post Terremoto - per Ischia : il premier Conte nomina l'ex prefetto di Caserta Schilardi : Dopo molti mesi di rinvii causati dal momento elettorale prima e dal cambio di Governo poi, arriva finalmente anche per Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, la nomina del Commissario di Governo...

A Ischia c'è stato un nuovo Terremoto - ma se ne è accorta solo la Rete : Un comunicato ufficiale dell’INGV – Centro Nazionale Terremoti ha tolto qualsiasi dubbio rispetto alla scossa di terremoto avvertita stamattina sull’Isola d’Ischia, nel Golfo di Napoli, in alcuni comuni come Casamicciola, Lacco Ameno e Barano in particolar modo. A circa un’anno di distanza dal precedente terremoto questa nuova scossa si può inserire in quella che è la normale attività sismica ...

Terremoto : dopo la scossa continuano le verifiche ad Ischia : Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è “costantemente in contatto con la Protezione Civile e la Direzione Salute della Regione per seguire le verifiche seguite alla scossa di Terremoto che ha interessato questa mattina l’isola di Ischia“. Non si sono registrate al momento, sottolineano alla Regione, “significative emergenze e in ogni caso è stato disposto sin da questa mattina lo stato di allerta ...

Terremoto ad Ischia : ad un anno di distanza l'isola torna a tremare : A quasi un anno di distanza dal sisma dell'agosto 2018 a Ischia, nel quale persero la vita due persone, tra cui un'anziana signora, l'isola verde torna a tremare oggi, 8 agosto 2018. Sempre lo stesso l'epicentro: la zona alta del comune di Casamicciola Terme. La scossa, di intensità magnitudo 2.5, è stata avvertita questa mattina intorno alle ore 10:02 in diversi posti dell'isola d'Ischia. L'evento sismico è stato registrato anche dai tecnici ...

Terremoto Ischia. Paura tra residenti e turisti : La terra ha tremato ad Ischia mercoledì mattina. L’Isola in questi giorni è letteralmente presa d’assalto dai vacanzieri. Grande spavento

Terremoto - scossa a Ischia : “Non ci sono stati danni” : ”Non c’è stato alcun danno a cose e persone da informazioni pervenute; la paura che si è ingenerata tra la gente e soprattutto tra quei villeggianti che lasciano l’isola è ingiustificata”. Lo dice all’ANSA il sindaco di Serrara Fontana (Napoli), Rosario Caruso in seguito alla scossa sismica avvenuta stamattina alle 10,02 a Casamicciola (Ischia) e che è stata percepita dalla popolazione in quasi tutta ...

Ischia - lieve scossa di Terremoto a Casamicciola : Ischia, lieve scossa di terremoto a Casamicciola Il sisma è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv dell'Osservatorio Vesuviano con una magnitudo 2.5 ad una profondità di 2 chilometri Parole chiave: fps ...

Terremoto oggi a Ischia/ Ingv - ultime scosse Casamicciola Napoli : sisma M 2.5 - allarme nell'isola : Terremoto oggi a Ischia: Ingv, ultime scosse Casamicciola Napoli, sisma di Magnitudo 2.5. Allerta nell'isola dopo il disastro dell'estate 2017, ultime notizie(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 11:16:00 GMT)

Terremoto - scossa a Ischia : paura nell’Isola [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto - scossa a Ischia : tanta paura nell’Isola [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto oggi a Catania : 28 scosse - più forte M 3.6/ INGV - lo sciame sismico rischia di risvegliare l’Etna : Sicilia, Terremoto oggi a Catania: 28 scosse, la più forte da M 3.6 a Ragalna. INGV, ultime scosse e timori: il vulcano Etna rischia così di risvegliarsi. Le novità e i dati in tempo reale(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 12:08:00 GMT)

La dedica di Renato Zero a Ischia per le vittime del Terremoto (video) : “Vi auguro un futuro degno di voi” : Non si è fatta attendere la dedica di Renato Zero per gli abitanti di Ischia, colpiti da un violento terremoto che ha coinvolto l'Isola appena un anno fa. L'artista ha aperto il Global Fest e ha presentato il film che ha voluto dedicare allo spettacolo concepito per i 50 anni di carriera e che ha portato in tour nel corso dell'estate 2017 fino al Teatro Antico di Taormina. Nel suo discorso di presentazione del film, Renato Zero ha voluto ...