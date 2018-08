Tennis - WTA Cincinnati 2018 : Camila Giorgi sconfitta nell’ultimo turno delle qualificazioni : Camila Giorgi manca l’accesso al tabellone principale del WTA Premier 5 di Cincinnati. La marchigiana è stata sconfitta in tre set dalla slovacca Viktoria Kuzmova, numero 57 del ranking mondiale, in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 dopo quasi due ore di gioco. Un ko davvero amaro per l’azzurra che tornava a giocare dopo quarti di finale di Wimbledon. Continua dunque la stagione altalenante della numero 40 del mondo e non è ...

Tennis - WTA Premier 5 Cincinnati : sorteggiato il tabellone del torneo : WTA Premier 5 Cincinnati, la Giorgi partirà dalle qualificazioni, nessuna italiana al momento in tabellone, la Halep testa di serie numero 1 WTA Premier 5 Cincinnati, da lunedì si parte. E’ stato sorteggiato il tabellone del torneo che vedrà la Halep ancora una volta testa di serie numero 1. Già al primo turno troviamo incontri molto interessanti come Pliskova-Radwanska, Konta-Sabalenka, Bertens-Vandeweghe. In tabellone non ci sono ...

Tennis - classifica Atp e classifica Wta : Fognini e Giorgi primi azzurri : TORINO - Nella classifica pubblicata stamane dall'Atp Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il ligure, grazie al terzo titolo stagionale, l'ottavo in carriera, il primo sul cemento, ...

Tennis - Ranking WTA (6 agosto) : Simona Halep in testa - Camila Giorgi in 40ma posizione : Resta invariata la top 10 del Ranking WTA aggiornato a lunedì 6 agosto. Simona Halep guida sempre la graduatoria con 7511 punti e un margine importante sulla danese Caroline Wozniacki. Terza posizione per la statunitense Sloane Stephens, mentre la top 5 è completata dalla tedesca Angelique Kerber e dall’ucraina Elina Svitolina. Ranking WTA (TOP TEN): 1 ROU Simona Halep 7511 2 DEN Caroline Wozniacki 6660 3 USA Sloane ...

WTA Washington – Infortunio per Caroline Wozniacki : la Tennista danese costretta a dare forfait : Caroline Wozniacki lascia il WTA di Washington: la tennista danese costretta a ritirarsi, a poche ore dall’esordio, a causa di un problema alla gamba destra Il pubblico di Washington non potrà ammirare Caroline Wozniacki. La tennista danese, attualmente numero 2 del ranking mondiale femminile, è stata costretta ad ufficializzare il suo forfait dal WTA di Washington a causa di un problema fisico. Wozniacki, numero 1 del seeding, ha ...

Tennis - Wta San Josè : Serena Williams ed Azarenka in tabellone : Serena Williams prenderà parte al torneo di San Josè, con un montepremi di 799.000 dollari, con lei anche Vika Azarenka Quattro top-20, ma soprattutto la presenza di Serena Williams e Victoria Azarenka. E’ il biglietto da visita del “Mubadala Silicon Valley Classic”, neonato torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 799.000 dollari che si disputa sui campi in cemento di San José, in California (in calendario ha preso ...

Tennis - Nadal ancora leader Atp. Halep consolida il primato Wta : TORINO - Nessuna variazione ai vertici del Tennis mondiale maschile: lo spagnolo Rafael Nadal guida la classifica con 2.230 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer . Sul terzo gradino del ...

Tennis - Ranking WTA (30 luglio) : Simona Halep numero 1 - Camila Giorgi migliore italiana : Non ci sono cambiamenti nella top 10 del Ranking WTA dopo l’aggiornamento di oggi lunedì 30 luglio. Tutto immobile tra le big del circuito con la rumena Simona Halep che si conferma numero 1 al mondo con 831 punti di vantaggio sulla danese Carolina Wozniacki e oltre 3000 sulla statunitense Sloane Stephens. La tedesca Angelique Kerber è quarta dopo aver vinto a Wimbledon, appena davanti a Elina Svitolina. Serena Williams risale in 27esima ...

Tennis. prima finale Wta per Danilovic : ANSA, - MOSCA, 28 LUG - Si chiama Olga Danilovic, è serba, ha 17 anni ed è una 'promessa' del tennis femminile. Ma non solo: suo padre è Sasha Danilovic, cestista europeo dell'anno nel 1998 e idolo e ...

Tennis - WTA Mosca : anche Deborah Chiesa subito fuori. L’azzurra cede in due set a Natalia Vikhlyantseva : Dura poco più di un’ora il torneo moscovita per Deborah Chiesa che, come Martina Trevisan, saluta la Russia al primo turno: l’azzurra cede 6-4 6-0 alla russa Natalia Vikhlyantseva, numero 103 del ranking WTA. Con questa eliminazione non restano più Tenniste italiane in tabellone. Nel primo set l’equilibrio dura fino al settimo game, anche se l’italiana deve annullare un break point nel sesto gioco. La russa dal canto suo ...

Tennis - WTA Mosca 2018 : Martina Trevisan esce al primo turno contro Kateryna Kozlova : Dura meno di un’ora e mezza il torneo WTA di Mosca per Martina Trevisan: l’azzurra perde al primo turno contro l’ucraina Kateryna Kozlova, che si impone con un netto 6-3 6-4 in 89 minuti di gioco. Incontro ricco di break e controbreak, ma nei momenti decisivi la numero 82 al mondo gioca meglio e strappa la qualificazione al secondo turno. Nel primo set l’ucraina sale sul 2-0 in avvio convertendo la prima palla break. ...

Tennis - Ranking WTA (23 luglio) : nessun cambio in top ten. Camila Giorgi è 35esima : Non cambia la prima posizione del Ranking WTA questa settimana. In testa c’è sempre Simona Halep, seguita da Caroline Wozniacki. Tutto invariato anche alle loro spalle, con Sloane Stephens e Angelique Kerber rispettivamente terza e quarta. Completa la top ten sempre Julia Goerges, decima, eguagliando il suo best Ranking. 1 0 [ROU] Simona Halep 26 7571 17 2 0 [DEN] Caroline Wozniacki 28 6740 21 3 ?1 [USA] Sloane ...