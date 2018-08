Temptation | Martina e Andrew fanno sul serio | arriva la dichiarazione ' social'

Temptation Island - Andrea Dal Corso avvistato con un'altra che non è Martina : cosa c'è dietro : I due ex protagonisti di Temptation Island , Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso , hanno ufficializzato da pochi giorni la loro frequentazione ma sembrerebbe esserci già aria di crisi. Il motivo ...

Temptation Island - è polemica sul web : la foto senza veli di Martina Sebastiani con Andrew : Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso sembrerebbero aver deciso di fare sul serio. Li abbiamo conosciuti nell'ultima edizione di Temptation Island, il reality show estivo di Canale 5 [VIDEO] condotto da Filippo Bisciglia. Martina, concorrente in coppia con Gianpaolo ex fidanzato, ha intrapreso un viaggio molto particolare all'interno dei sentimenti. Come ben sappiamo, la Sebastiani, dopo aver osservato svariati comportamenti del suo ex compagno ...