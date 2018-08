: ?? #allertaARANCIONE domani, lunedì #13agosto, in Lombardia. #allertaGIALLA in Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e C… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, lunedì #13agosto, in Lombardia. #allertaGIALLA in Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e C… - TelevideoRai101 : Temporali al Nord con trombe d'aria - SiamoPartenopei : Ferragosto bagnato per i napoletani? In arrivo una perturbazione: temporali da Nord a Sud -

Nubifragi in Lombardia e per domani le previsioni annunciano altra pioggia intensa: l'allerta è arancione. Alberi caduti e tromba d'nel lodigiano: chiusa la strada statale 9 via Emilia in entrambe le direzioni all'altezza del Km 281 nel territorio di Casalpusterlengo (Lodi). Peggiora domani in Lombardia a causa di una perturbazione di origine atlantica, ma anche in Piemonte, Emilia Romagna e Veneto sono previsticon forti raffiche di vento. C'è un'allerta gialla anche al Sud, in Calabria.(Di domenica 12 agosto 2018)