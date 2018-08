: Tav, delibera Cipe sulla Torino-Lione. Toninelli: “Non influente. Atto ostile ogni avanzamento prima di una nostra… - fattoquotidiano : Tav, delibera Cipe sulla Torino-Lione. Toninelli: “Non influente. Atto ostile ogni avanzamento prima di una nostra… - HuffPostItalia : Tav, sulla Gazzetta ufficiale l'ok al progetto definitivo della Tav. Toninelli: 'Ininfluente' - lucianonobili : Stesso giornale, stesso giorno, stesso minuto. #Toninelli: “#Tav? Meglio bloccarla” #Salvini: “#Tav? Meglio costrui… -

Il ministro dei trasporti Tonineli torna sulla Tav. "Nei giorni scorsi ilha dato il via libera a una serie di modifiche della cosiddetta30 sulla Torino-Lione. Un testo di fine aprile, messo a punto dal governo precedente che poteva agire solo per gli affari correnti", spiega il ministro. "Consideremo un atto ostile ogni decisione che faccia avanzare la Tav prima di una scelta del governo", aggiunge. Annuncia poi un inasprimento delle sanzioni per chi usa il cellulare alla guida, fino al ritiro della patente.(Di domenica 12 agosto 2018)