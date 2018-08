Tav | sulla Gazzetta ufficiale l' ok al progetto definitivo della Tav Toninelli

Tamponamento sulla statale : 9 persone coinvolte - in 6 sTavano andando in aeroporto : OSTUNI - Tamponamento fra due auto intorno alle 19 di oggi, venerdì 10 agosto, sulla strada statale 379: nove persone coinvolte, sei si stavano recando presso l'aeroporto di Bari per prendere un aereo.

Scontro nel governo sulla Tav - Toninelli : "Mangiatoia finita" | Siri : "Nessuno stop alle grandi opere - ma si proceda con le verifiche" : Il ministro dei Trasporti replica a Tajani che lo accusa di non essere mai andato nei cantieri e assicura che la sua priorità è abbattere gli sprechi ma il sottosegretario leghista frena

Sulla Tav Siri risponde a Toninelli : "Grandi opere non sono una mangiatoia" : Non si placa lo scontro Sulla Tav. Dopo il botta e risposta tra Antonio Tajani e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli che aveva chiesto al presidente del Parlamento europeo di "mettersi l'anima in pace" perché "la mangiatoia è finita", interviene Armando Siri, sottosegretario ai Trasporti e leghista. "I soldi pubblici non si devono sprecare, ma le grandi opere si possono fare e si debbono fare pretendendo che non ci ...

Berlusconi richiama Salvini sulla Tav e Berlino chiude un accordo con la Spagna sui migranti : DAL MONDO L'Arabia Saudita ha deciso di vendere gli asset canadesi come ritorsione contro le critiche di Ottawa sull'arresto di un'attivista. La banca centrale saudita e i fondi pensione statali ...

RAI - CONTE : “FOA ADEGUATO PER PRESIDENZA”/ Ultime notizie : “Sulla Tav deciderà il governo” : CONTE "Manovra serie e coraggiosa, in Europa a testa alta". Ultime notizie Governo, il premier in conferenza stampa: "crescita con le riforme, su Tav e reddito di cittadinanza..."(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 14:18:00 GMT)

Conte : la manovra sarà rigorosa. Sulla Tav faremo una sintesi tra un po’ : Nella conferenza stampa di saluto ai giornalisti prima della pausa estiva, il premier Giuseppe Conte sta affrontando diversi argomenti. Conte ha innanzitutto promesso che la manovra sarà seria, rigorosa e oggettiva: «La ragione dell’incontro di oggi è oggettiva: mettere a punto una manovra che sia seria, rigorosa, coraggiosa. sarà accompagnata da r...

E' morto GusTavo Giagnoni storico allenatore di Torino e Cagliari. Dal 77 al 79 sulla panchina della Roma : È morto Gustavo Giagnoni, storico allenatore del Torino e del Cagliari. Aveva 85 anni. La notizia è apparsa sul sito della squadra granata, che ne ricorda la 'profonda umanità e il temperamento ...

Tajani contro il dl Dignità : "Fa perdere 130mila posti di lavoro". E sfida il governo sulla Tav : Il decreto Dignità è legge. Approvato dal Parlamento, il decreto tanto voluto da Luigi Di Maio è passato all'esame del voto nonostante le proteste delle opposizioni. Una legge che, dice Antonio Tajani ...